¿Logrará su objetivo?

No importa el panorama. Eso es algo que Toyota tiene muy claro. Resulta que la compañía automotriz anunció que en el primer mes del 2019 espera alcanzar el millón de unidades vendidas en el país, particularmente con la apuesta que ha hecho la empresa en los vehículos con tecnologías híbridas.

El director de operaciones de la compañía, Guillermo Díaz, expresó que están por alcanzar dicha cifra desde su llegada al mercado mexicano hace 16 años. Confió en que llegarán a la meta con la venta de 107,000 unidades más, lo que resultará en el posicionamiento entre los primeros cuatro lugares de la industria en el país.

La armadora automotriz está apostando con vehículos de nuevas tecnologías eléctrica, con autos híbridos desarrollados por ingenieros de Toyota hace 20 años, como el modelo Prius, Prius C y Camry para el mercado mexicano.

Sigue acumulando

La que anda imparable es la cadena de hoteles City Express, pues anunció que concluirá el 2018 su plan de desarrollo de manera satisfactoria.

En este sentido, la compañía anunció que el próximo 17 de diciembre abrirá las puertas del hotel City Express Plus Mérida, mientras que los hoteles City Express CDMX La Villa, City Express Plus Ensenada, City Express Ensenada y City Express Plus Tijuana iniciarán operaciones entre el 22 y 31 de diciembre del presente año. Además, los hoteles City Express CDMX Tlalpan, City Express Plus Chihuahua y City Centro San Luis Potosí abrirán sus puertas en las primeras semanas del año entrante.

En fin, la apertura de estos ocho hoteles se suma a los 152 hoteles en operación, equivalentes a aproximadamente 17,100 habitaciones.

Ayuda a construir

La que viene a ayudar es Itera Capital, que lanzó su tercer fondo de inversión, ya que tiene como objetivo alcanzar 60 millones de pesos en los próximos 12 meses para apoyar a los emprendedores con ideas de negocio innovadoras y equipos de trabajo sólidos.

Este fondo de inversión, antes llamado CyC Capital informó que invertirá el dinero recaudado en 8 o 10 empresas pertenecientes a diferentes sectores con el objetivo de diversificar el portafolio de Itera Capital.

Por su parte, Jorge Fernández, socio de Itera, dijo en un comunicado que la experiencia previa les ha permitido valorar tanto a las personas detrás de las ideas, como a las ideas mismas.

“Pero necesita de una buena ejecución para llegar a un nivel grandioso. Las personas que ejecutan la idea son la clave de su éxito. Por ello buscamos que exista un gran equipo detrás de las ideas”, expresó.

El país es la prioridad

Pese a las decisiones de la nueva administración federal, los que quieren cuidar el área de trabajo son los empresarios. Dieron a conocer que colaborarán en la nueva estrategia que tenga la Secretaría de Turismo para promover el turismo mexicano en el mundo, de acuerdo con las declaraciones de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial de Turismo.

Cabe recordar que la semana pasada el secretario de Turismo, Miguel Torruco, comentó que entraba en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México, organismo que se encargaba de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

No obstante, el funcionario dijo que no dejará de promocionar a México en el mundo y dio a conocer uno de los programas que se implementarán, como la Operación Toca Puertas.

Por su parte, Azcárraga dijo que no es momento de hacer propuestas de promoción turística, sino de escuchar y esperar a que el gobierno, a través de dicha dependencia, les presente la política de los próximos seis años.

Cumple lo que dice

Contrario a lo que se pudiera ver, la compañía Apple informó que invertirá 1,000 millones de dólares para la construcción de una segunda planta en Texas, misma que albergará 15,000 trabajadores.

Lo anterior se da luego de que muchas empresas estadounidenses buscaran crear más empleos en el país vecino. A manera de recordatorio, la compañía que fabrica iPhone prometió invertir 30,000 millones de dólares en Estados Unidos, aprovechando una ganancia impositiva derivada de las amplias reformas fiscales del presidente Donald Trump.

Detalladamente, la planta tendrá unas 54 hectáreas y estará en Austin, ciudad que ya cuenta con el segundo mayor número de empleados de Apple fuera de Cupertino. Estará ubicada a menos de un kilómetro y medio de las actuales instalaciones de Apple en Texas.

La segunda mejor

Según Booking.com, durante el 2018 Guadalajara, Jalisco, se posicionó como la segunda ciudad más visitada del país por usuarios mexicanos, y la tercera por turistas extranjeros.

Los datos de la agencia de viajes en línea, de los meses de septiembre a noviembre del año pasado, mostraron mayor número de reservas para la cuna del tequila, el mariachi y la charrería. Además, la Secretaría de Turismo reportó que Guadalajara recibió más de 500,000 visitantes extranjeros, posicionándose como el destino nacional más reservado.