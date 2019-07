Un singular planteamiento hizo en París el director general interino del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, singular porque de alguna manera hizo una crítica, discreta, pero crítica al fin, del capitalismo actual.

En el aniversario de la creación del FMI y del Banco Mundial, aunque reconoció los éxitos alcanzados por el capitalismo, recomendó que hay que corregir el rumbo, pues, aunque desde 1980 se han reducido las tasas de pobreza, no ha ocurrido lo mismo con las desigualdades.

Y luego, hizo una recomendación que fue casi como música celestial en muchos despachos frente al Zócalo: "que los gobiernos aumenten sus gastos para reducir las desigualdades y evitar que las multinacionales aprovechen vacíos legales para pagar menos impuestos".

Mala percepción de la Corte en Palacio

Después de reunirse con los líderes de las mayorías parlamentarios en Diputados y Senadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ácidas críticas a la posición de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de remuneraciones de servidores públicos, por la cual se redujeron salarios a los altos mandos.

Dijo el Presidente que la Suprema Corte no respeta lo que dice la Constitución, en referencia, sin duda, al artículo que prescribe que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Respetuosamente creo que fue un juicio temerario.

La Suprema Corte no rechazó ese artículo. Lo que dijo fue que el Congreso debía explicar cuáles fueron los parámetros, las reglas seguidas para fijar el salario Presidencial. No las hay, lo fijó el Presidente.

Pemex: lanzaron la espada en prenda

Mucho disgusto ha provocado entre muchos expertos que el gobierno lopezobradorista haya, para términos prácticos, cancelado la reforma energética del pasado sexenio, en la que tantos pusieron sus esperanzas.

Ayer, al anunciar el llamado "plan de negocios de Pemex", el gobierno de la República hace su apuesta sexenal. Apuesta a que con menos impuestos y recursos federales la paraestatal podrá incrementar la producción.

Es una apuesta en la que pocos confían y muchos critican, pero si somos francos, reconozcamos que la elección del año pasado le dio el mandato para aplicar sus propias políticas públicas. El tiempo dirá quien tuvo razón.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo domingo estará el canciller Marcelo Ebrard reunido con el Secretario d Estado norteamericano Mike Pompeo. Discutirán el tema migratorio y el vencimiento del primer plazo de 45 días negociado entre los dos gobiernos. A juzgar por lo declarado ayer por el inquilino de la Casa Blanca, Ebrard regresará con una estrellita que aquí muchos le criticarán... Se anuncia el inminente retiro de Roberto Zapata, embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Es natural, los embajadores en estricto rigor representan a los Jefes de cada Estado, no al país... Si no se apuran los escandalizados por la ampliación del tiempo del próximo gobierno de Baja California para impugnar ante alguna autoridad electoral, Se vencerá el plazo legal de 30 días. Claro, siempre está el Poder Judicial... Tantas filtraciones acusatorias contra el defenestrado exsuperdelegado de Jalisco Carlos Lomelí hacen pensar que el objetivo no es sólo combatir presuntos conflictos de interés, ya empieza a parecerse más a lo que sería "una purga de infieles al código de Morena" ... Hizo cambios Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Leonel Cota se hace cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cierto, tendrá como adjunta a Bertha Alcalde Luján, la hermana de la Secretaria del Trabajo... Napoleón Gómez Urrutia quiere que cancelen concesiones a mineras mexicanas. Quizá prefiera que se las den a sus amigos canadienses. Conste, es sólo especulación...