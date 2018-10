Mientras la primera caravana de migrantes hondureños camina con dificultades hacia la capital del país, avanza también hacia el centro la Caravana de madres de migrantes en busca de sus hijos desaparecidos, que desde hace 14 años viene a México con la esperanza de encontrar vivos a sus hijos e hijas o por lo menos saber dónde están sus restos.

La conjunción de estas dos caravanas saca a la luz la crisis de derechos humanos que atraviesa México como país de tránsito hacia el otrora “sueño americano”, convertido ya para muchos en una “pesadilla”. Que pese a las dificultades para llegar al norte y cruzar esa frontera, más de 7,000 personas se hayan arriesgado a caminar más de 2,000 kilómetros y cientos más vengan ya en una segunda y tercera caravanas nos habla de un éxodo forzoso, impulsado por la violencia y el hambre, la crisis económica y política de Centroamérica y de Honduras en particular.

Ante esta situación que no es nueva, pero se agrava día a día en un país como Honduras con una historia de autoritarismo e impunidad sistémicas y altos grados de violencia de todo tipo, el gobierno mexicano no puede mantener una política de mano dura, ni siquiera disfrazada de apego a la legalidad, como han planteado tanto el presidente Peña Nieto como el secretario de Gobernación. Preservar la legalidad es importante, sí, pero no a costa de los derechos básicos de personas y familias enteras que se han visto obligadas, por la violencia y la miseria, a abandonar sus comunidades para salvar la vida o buscar un futuro mejor.

¿Acaso la legalidad justifica enviar a la policía federal a la frontera para impedir el cruce del puente y forzar así a miles de personas a permanecer hacinadas al rayo del sol, sin ayuda humanitaria? ¿Es humanamente aceptable que para solicitar asilo se obligue a más de 1,800 personas a permanecer 45 días por lo menos en un palenque improvisado en centro de detención en Tapachula? ¿O que se ofrezca un “retorno seguro” y se detenga sin protección consular o se deporte de inmediato a quienes aceptaron esa propuesta? ¿Qué legalidad justifica que se criminalice a los migrantes y se propicien espasmos de desesperación violenta?

Las acciones del gobierno mexicano combinan estrategias de desgaste y terror que empeoran las condiciones del recorrido. Así lo ha señalado, por ejemplo, el municipio de Ayutla en Guatemala que, en un comunicado del 28 de octubre, pidió a la Policía Federal mexicana “no seguir con la confrontación” que representaba lanzar gases lacrimógenos desde un helicóptero. En el mismo sentido, un conjunto de organizaciones que monitorean el avance de la caravana denunció la semana pasada que, lejos de ofrecer a los migrantes el trato de refugiados que merecen o de respetar los derechos humanos —en particular los derechos de niños, niñas y adolescentes—, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional crearon un “clima de hostigamiento” contra más de 6,000 personas que caminaban hacia Juchitán, al bloquear la carretera más de 200 agentes antimotines, ante los cuales muchos migrantes, ya desgastados, huyeron lejos de la carretera.

En vez de recurrir a prácticas policiacas que agudizan el trauma al ejercer violencia psicológica, y en algunos casos violencia física, contra una población ya traumatizada, las autoridades mexicanas tienen la obligación de ofrecer ayuda humanitaria y soluciones reales a quienes quieran quedarse en México, así como a quienes prefieran intentar cruzar la frontera norte, aunque lograrlo sea difícil o imposible. Ésa es su decisión y la libertad de tránsito debe respetarse.

En este contexto, la decisión del gobierno de la Ciudad de México de tender un puente humanitario consistente en el envío de apoyo médico, legal y de alimentación y protección es un rayo de luz en un horizonte obscurecido de discursos de odio y retórica hipócrita.

Si el gobierno mexicano respetara e hiciera respetar los derechos humanos, las madres de migrantes desaparecidos no tendrían que venir a reclamar aquí verdad y justicia.

