No hay duda de que el Seguro Popular, a sus 14 años de edad, ya está viviendo otra etapa. Después del libertinaje inicial con un presupuesto multimillonario que no se pudo reflejar en mejores indicadores de salud, y que, por el contrario, se caracterizó por una falta total de controles que derivó en despilfarros e indignantes desvíos de recursos de parte de algunos gobernadores, hoy el Seguro Popular puede decir que ya sabe en qué se gasta cada peso que entrega a las entidades federativas y a las instituciones de salud acreditadas.

De hecho, desde el 2014, gracias a sus controles y procesos de reingeniería financiera de cada año, ha venido generando ahorros importantes, al grado de que reunió “un guardadito” de nada menos que 2,700 millones de pesos.

Así es. El Seguro Popular logró estirar su bolsa de recursos en esa dimensión y gracias a ello es que fue posible que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara el 30 de enero pasado la incorporación del cáncer de esófago y la cobertura de tres nuevos trasplantes (corazón, hígado y pulmón).

Aparte, de ahí salió para extender la cobertura de la cura de hepatitis C. Es decir, que no fue necesario aumentar presupuesto para eliminar el muy corto límite de edad de 20 a 50 años, impuesto para acceder al maravilloso tratamiento que está logrando la cura de Hepatitis C.

Antonio Chemor, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, nos comparte que esos recursos se generaron gracias a eficiencias alcanzadas en los ejercicios de 2014 a 2017.

Cada año hacen una doble evaluación actuarial; revisan los datos de enfermedades cubiertas contra lo que realmente se atendió y ven si hay espacios financieros para incorporar nuevas enfermedades. Por ejemplo, se generan ahorros en los medicamentos que al perder su patente reducen su precio, se ubicaron los casos de cáncer detectados oportunamente cuyo tratamiento hormonal es mucho más bajo que los que sí requieren quimio o radioterapia más costosa.

Se hizo reingeniería del Causes (Catálogo Universal de Servicios de Salud) y del Fondo General para Gastos Catastróficos, entre otros espacios de eficiencias que encontraron sin dejar de garantizar la viabilidad financiera a 10 años del Seguro Popular.

Así, gracias a todas esas eficiencias, este año el Seguro Popular atenderá cáncer de esófago con un costo de 1,103 millones de pesos para 441 casos esperados en este 2018; cubrirá 206 trasplantes de hígado con un total de 539 millones de pesos, 15 trasplantes de corazón con 7 millones de pesos, y 4 trasplantes de pulmón a un costo promedio de 4.1 millones de pesos. En este último el problema es el manejo y disponibilidad del órgano. De hecho el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) sólo tiene una persona en lista de espera para recibir trasplante de pulmón, pero ojalá se anoten más pues el SP cuenta con 16.5 millones de pesos para cubrir 4 este año.

Por lo que toca a la cura de la hepatitis C

El Seguro Popular calcula cubrir este año 6,417 personas con hepatitis C, destinando 1,100 millones de pesos con el nuevo tratamiento que no sólo los mantiene vivos sino que hace remitir la enfermedad.

En el 2017 el Seguro Popular abrió una ventana muy pequeña para la nueva cura de hepatitis C: únicamente a pacientes de 20 a 50 años y sólo fibrosis grado 0, 1 y 2.

Ahora, la cobertura será de 0 a 65 años y para todos los grados de fibrosis (de la 0 a la 4), algo maravilloso porque incluso para los avanzados se logra la remisión de la cirrosis. Las nuevas terapias son mucho más eficientes -curan a 95-99% de los pacientes- y mucho más breves -en un periodo de 8 a 24 semanas, en vez de 6 a 12 meses del tratamiento estándar previo.

