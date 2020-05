Está claro que el confinamiento producto de la pandemia del Covid-19 nos ha obligado a replantear lo que significaba nuestro estilo de vida prepandemia y pospandemia.

La pandemia puso en evidencia y de una forma puntillosa las fallas en el sistema social, político y económico con el que se venía moviendo la humanidad. Si bien el Covid-19 aparentemente no ha distinguido en clases sociales al cobrar víctimas mortales —para esto, habrá que esperar estudios de correlación posteriores—, las diferencias sociales sí se han manifestado en la forma en la que la pandemia se vive en el día con día: desde las personas que si no trabajan no comen ese mismo día, hasta quienes no pueden parar en las actividades productivas porque ello significaría un colapso mayor no sólo de la economía, sino de los sistemas esenciales para hacer frente a la pandemia.

Es un privilegio de clase poder quedarse en casa y aun así gozar de sustento para enfrentar la pandemia con comida en la mesa todos los días y un lugar donde dormir. Los vicios del sistema político y económico han sido puestos en una radiografía mundial como evidencia de todo lo que estaba mal como humanidad, desde los impactos ecológicos hasta los sistemas político-económicos preocupados más por lucrar que por las vidas humanas.

En todo este contexto es donde individualmente las personas se replantean qué es lo que estaba y no estaba bien de sus estilos de vida prepandemia, desde las condiciones óptimas del hogar que permitan llevar mejor el confinamiento, hasta los horarios y la forma de llevar el estilo de vida hacia el exterior de la casa, con lo que ello implica: los hábitos de alimentación, de descanso, de actividad física y de esparcimiento que se tenían en ese mundo prepandemia. Durante la pandemia encontramos que muchas de las condiciones que permitían un estilo de vida con mayor bienestar, no se tenían, y no por falta de voluntad o deseo, sino por las condiciones del contexto que en cierta manera determinaban las condiciones de vida, de vivienda, de comida, de hábitos de trabajo y sueño que cada uno de nosotros tenía.

No es que la vida preconfinamiento fuera mejor, el tema es que estábamos adaptados a un sistema que funcionaba en el statu quo más que en la optimización de los recursos y los resultados. Cuestionar el estilo de vida hoy es producto de una introspección obligada por el confinamiento y la de crisis mundial por la pandemia. Cuestionar el estilo de vida hoy nos hace entonces mostrar con mayor claridad que las condiciones de vivienda, de alimentación, de salud y de bienestar general de la población no son sólo producto del esfuerzo individual o de “echarle ganas”, sino que son el resultado de funcionamientos de sistemas más grandes y complejos que nos ponen donde estamos.

La ventaja de esta introspección obligada que el confinamiento ha dado a nuestros estilos de vida es que posiblemente exista una mayor conciencia sobre lo que veníamos haciendo mal como humanidad. Posiblemente, esa mayor conciencia se olvide al segundo en el que la crisis haya pasado, o tal vez las medidas de distanciamiento social de manera permanente sean el único recordatorio de lo que significa nuestro estilo de vida. La vuelta a la “normalidad” no será muy probablemente la vuelta a lo que conocíamos.