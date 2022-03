La recuperación económica, que se originó con la reapertura en las actividades y el control de la pandemia, ha mostrado señales de debilitamiento en varias de las economías a nivel mundial. De acuerdo con datos de la OCDE, el crecimiento económico pasó del 1.9% en el tercer trimestre del 2021 a 1.4% en el cuarto trimestre del 2021, en los países del G20.

Las principales caídas ocurrieron en Europa, particularmente en Alemania y Francia, así como en países en vías de desarrollo como Turquía, India, México, entre otros. La mayoría de las estimaciones para el 2022, indican una tasa de crecimiento económico promedio de 2.5% para este grupo de naciones. Sin embargo, en varios casos hay evidencias que muestran ritmos de crecimiento mucho menores, como por ejemplo en México.

El estimado de Banxico había sido del 2.2% para el 2022, pero dicha estimación ya está considerando actualmente un crecimiento del 2.0%. Algunos analistas consideran que será del 1.5% para México. A nivel mundial las expectativas son muy similares, con ajustes a la baja debido a varios factores. En primer lugar, el repunte en los contagios que actualmente están ocurriendo en Asia y Europa, por lo que se espera que esta nueva oleada llegue a América en mayo-junio. En segundo lugar, las modificaciones en los patrones de comercio producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por último, las presiones inflacionarias que están siendo retroalimentadas por las constantes fluctuaciones en los mercados de bienes y servicios, así como por el alza en el petróleo.

Las restricciones en la oferta, la creciente demanda, el incremento de costos de producción y de transporte, así como la guerra, están generando condiciones de producción muy complicadas para la mayoría de los sectores económicos en casi todas las economías. Esto genera presiones inflacionarias adicionales, que terminan por cumplirse gracias a la política monetaria que los bancos centrales están implementando y a los estímulos económicos. Lo grave es que esta inercia no termina de reflejarse en el crecimiento.

Por lo tanto, ante ajustes a la baja en el crecimiento económico y con la inflación manteniendo su tendencia positiva, no estamos acercando a un proceso de estanflación generalizada que no había sido visto desde la década de los ochentas del siglo pasado. Es claro que la política económica convencional no está siendo suficiente para enfrentar las singularidades de este nuevo ciclo económico.

* El autor es académico y secretario de Investigación de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana.