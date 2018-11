Son muchos los italianos que me han tachado de ‘incendiario’ y que me han criticado -a veces con dureza- por mis opiniones sobre Matteo Salvini y sus títeres.

Sin embargo, en los últimos días han tenido que tragarse muchas de sus invectivas contra mí. Y es que, contra evidencias, no valen correcciones políticas ni componendas. Todo el mundo se ha hecho ya eco de la decisión de la alcaldesa de Lodi, Sara Casanova, de discriminar a algunos alumnos a los que ha retirado el comedor y la ruta escolar. Nada menos que 200 pequeños cuyo único ‘delito’ es el de ser hijos de inmigrantes. Una decisión infame y vergonzosa que ha desatado las críticas más feroces por parte de la oposición y el desprecio más absoluto de todos los italianos que todavía creen en la democracia.

Pocas horas después de esta increíble decisión, en una carrera de solidaridad sin precedentes, se recaudaron 90,000 euros para ayudar a todas las familias que habían quedado excluidas de las ayudas sociales. Una decisión que hirió el corazón de todas las gentes de buena fe, que siguen siendo a pesar de todo una inmensa mayoría en el mundo, que hundió nuestro orgullo como país civilizado y democrático y que da idea de la gravedad de las cosas que están ocurriendo en Italia. No me estoy refiriendo a una simple anécdota cruel ocurrida en Itala. En todos los países donde ha llegado a gobernar la extrema derecha ‘nacionalpopulista’, Brasil es el último ejemplo por el momento, es la propia existencia de la democracia la que se está viendo amenazada por esta creciente ola de intolerancia hacía el otro, los que piensan de forma diferente.

Se están poniendo en tela de juicio nada menos que la independencia de la justicia y la libertad de expresión, de prensa y de opinión, al amparo de gobiernos que -disfrácenlo algunos como quieran- pero es evidente que persiguen un poder cada vez más totalitario y excluyente.

Cruzamos el globo y atendemos a otro escenario inquietante: Turquía. Allí, su presidente, Recep Tayyp Erdogan, en un mitin en Ankara hace no demasiadas semanas, pronunció unas palabras con las que reafirmó, por si hubiera dudas, su talante dictatorial y totalitario: “No puede haber una democracia con medios de comunicación”. Por respetar la literalidad de sus palabras, el discurso fue así: “Si hay un pueblo, hay democracia, si no hay pueblo, no hay democracia. Con los medios de comunicación y esas cosas, no puede haber democracia”.

Todo un puñetazo a la libertad de prensa y de expresión, a la que el sátrapa turco ha declarado ya una guerra abierta y fulminante. Erdogan investiga el terrible asesinado del periodista Saudí Kashoggi pero mantiene entre rejas a decenas de periodistas opositores.Según esta peculiar teoría de Erdogan, los políticos no pueden gobernar con la espada de Damocles del temor a la crítica de los medios de comunicación: “Si a

