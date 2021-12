Daniel Millán, jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me envió un mensaje a través de WhatsApp para para indicarme que no era cierto lo publicado en esta columna el pasado viernes.

En este espacio publiqué que el Gobierno del presidente español Pedro Sánchez no le otorgó el plácet al exgobernador Quirino Ordaz para llegar a Madrid como embajador de México.

Es conveniente, por respeto a los lectores, detallar lo que publiqué.

El plácet o beneplácito se otorga a la persona y no al Gobierno que lo propone. Con este último se tienen relaciones, y existe un encargado de negocios cuyo nombramiento no pasa por el beneplácito del Gobierno del país al que llega, es decir, es una decisión inapelable.

Los códigos diplomáticos son tan respetuosos que uno de ellos consiste en no negar un beneplácito, simplemente no se emite, no se responde.

En este sentido, tiene razón Daniel Millán. El Gobierno español no negó el beneplácito al señor Quirino Ordáz, simplemente no lo emitió. El 11 de septiembre, es decir, hace 108 días, el presidente López Obrador hizo pública su decisión de enviar a España al exgobernador priísta.

Antes de hacer público el nombre de una persona que ha sido designada como embajador, el paso diplomático es haber informado con anterioridad al Gobierno del país al que supuestamente llegará. ¿Lo hizo el presidente López Obrador?

El pasado 3 de diciembre recibí información de una fuente diplomática sobre “algunos problemas” para otorgarle el plácet al exgobernador Ordaz. Lejana de México, pero cercana al caso, la fuente me comentó que otorgarle el beneplácito a Quirino sería aceptar la degradación de la relación diplomática entre los dos países.

La intensa campaña del presidente López Obrador en contra de España durante decenas de conferencias de prensa ha terminado por erosionar ciertos vínculos históricos.

El jueves por la tarde, otra fuente me comentó lo mismo sobre el caso.

En ese mismo momento me puse en contacto con el concejero de comunicación de la Embajada de España en México, Fernando Hernández Cobo. De viaje hacia España, Fernando me respondió el vienres a las 16:51 horas tiempo de Madrid: “No hay nada nuevo con este tema, Fausto. La solicitud está en trámite, pero no hay nada más”.

Ni habrá.

El tiempo en otorgar el beneplácito tiene un techo promedio de dos meses. Son varios argumentos sobre la ruta crítica a seguir: lo tienen que analizar varios departamentos en las cancillerías, otros ministerios, incluso.

No existen elementos diplomáticos para que el Gobierno de España le otorgue a Ordaz el beneplácito. España no desea degradar la relación con México, pese a lo ocurrido en decenas de conferencias de prensa.