Las palabras del año pasado, escribió el poeta T.S Eliot, pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras del próximo año esperan otra voz. La esperanza sonríe desde el umbral del año que llega, quieren creer los espíritus optimistas. Y hasta parece que desde los calendarios se desprende una voz susurrando: "será más feliz". Muchos escribieron sobre estos días donde todo parecía empezar otra vez. Cuando no veníamos de la epidemia de los días perdidos y todo lucía nuevecito y reluciente. Como de estreno. Y vale la pena repasar, lector querido, las palabras de algunos escritores de otros tiempos y lugares.

“Cada año nuevo cielo y tierra en armonía”, escribe Masaoka Shiki con su oriental sabiduría; “no hay que ser haragán, y no esperes el año nuevo para tomar resoluciones porque todos los días son buenos para las decisiones buenas”, reconviene el sacerdote español Josemaría Escrivá De Balaguer , y el brasileño Jorge Amado humildemente apunta: “en el umbral del año nuevo, pedimos a Dios que nos siga otorgando bondad para amar al prójimo, capacidad para inspirar confianza y valentía para reconocer nuestros propios errores”. Sin embargo, en el caso de nuestros cronistas nacionales los escritos y reportes de año nuevo tienen un sabor distinto. Ángel de Campo, firmando con su seudónimo Tick-Tack publica un texto titulado Felicitaciones y cobros de pasada con motivo de Año Nuevo el último día de diciembre de 1901 donde relata en tono jocoso las costumbres de estos días (y también repasa algunos chismes).

“Pues no todos… No todos pueden gozar del fin de año, y para no fatigar la atención de la cámara, citaré a los impresores de prensa de pie; a los evangelistas; a los mensajeros postales y telegráficos; a las doncellas de dulcería y a los mancebos de botica. Porque estamos en el siglo de las atenciones sociales, la cocinera Luz Pial de Alas, el portero Arturo Padrón, el bombeador Calixto Piedra, el gendarme Nicasio Lope, el cochero Simeón O’Farril, la de la recaudería Pancha Gotas, la profesora con título Angustias Diosdado, y hasta el pobre de solemnidad Adalberto Recalde; todos, todos sin excepción imprimiéndole el sello personal de sus deseos a lo económico, contribuyen al progreso de la industria nacional, consumiendo las cartulinas del país, para que contengan su nombre en góticas, cursivas, redondas, atanasias, versalitas, miñonas, de adorno, o a cuerno limpio, digo, a mano.”

Muy distinto el talante de Ignacio Manuel Altamirano, cronista ´por antonomasia del siglo XIX mexicano, cuando, escribe lo siguiente en sus “Crónicas de la semana”, de El Renacimiento del 2 enero de 1869, en ocasión de la llegada de un nuevo año:

“Es la hora de arrodillarse y de orar. En la mañana del primer día de enero es uno creyente y torna a la juventud con la memoria y con el corazón, acaba de llorar y sonríe, acaba de deshacer los hermosos tejidos de su imaginación vuelve a comenzarlos, como Penélope, en espera de la felicidad. En cada enero sentimos la amargura de un desengaño, pero saboreamos al mismo tiempo el néctar de un deseo.”

Pero habría de dejar el melodrama y lo tremebundo, algunos años después cuando la realidad le salió –como hace siempre- brutal al paso y hubo de reseñar la muerte de Margarita Maza de Juárez. Cuajado de tristeza verdadera inició su primera crónica de enero así:

“En México, el año de 1871 ha entrado, como dice mi amigo Gostkowki, coronado de ciprés. En efecto, los primeros días de enero, consagrados generalmente a fiestas íntimas y a esperanzas placenteras, fueron turbados por el funesto acontecimiento de la muerte de la señora Juárez. La esposa del Presidente de la República era una mujer eminente, no por el puesto que ocupaba en la sociedad, sino por sus altísimas virtudes. La sociedad mexicana, sin distinción de partidos, lo reconoce así, y es mucho que una sociedad dividida por profundos resentimientos y por obstinadas preocupaciones, rinda un homenaje espontáneo y uniforme a la verdad. Y es que la virtud de esa matrona resplandecía demasiado para que pudiera negarse. ¿Quién podría negar la luz del sol? “

Después, Altamirano describe, consternado, cómo las calles de la Mariscala, San Hipólito, Puente de Alvarado y Ribera de San Cosme, estuvieron inundadas de gente la tarde del día tres en que tuvo lugar el entierro y cómo la comitiva que acompañó al cadáver era inmensa, “la mayor parte que hemos visto jamás”.

Poco tiempo y ánimo le quedan para redactar su habitual mensaje de año nuevo del cual es necesario yo me apropie para pasarlo a ustedes como si fuera mío y decía así:

“Ahora lectores, deseadme un buen año, como yo os le deseo con todo mi corazón; y vosotras, bellísimas lectoras, sed felices, y que en este año, ni por un momento la melancolía anuble vuestro corazón generoso y bueno, como es el de todas las mexicanas. Y que si llegáis a derramar algunas lágrimas, sea solamente por el placer que os cause el recuerdo de una buena acción o por la dicha de sentiros amadas”.