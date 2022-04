Si usted escucha al dirigente nacional de Morena Mario Delgado y otros personajes del oficialismo asegurar que no hablarán con “traidores”, se pensaría que Morena, en términos taurinos, pide dejarles solos en el terreno legislativo.

Pero luego se desconcertará al escuchar a Ricardo Monreal y otros morenistas explicar que deben hablar con la oposición, al tiempo que advierten que no hacerlo llevará a la parálisis legislativa.

Vemos al oficialismo “alevantado” por un remolino de contradicciones por el enredo de violencia verbal propia de campaña, sí, pero el obsecuente oficialismo está aturdido, porque lo meten a una campaña presidencial sin candidato. A menos que...

Reforma Electoral y la táctica del miedo

No recuerdo quien dijo que “gobernar por el miedo es muy fácil, pues amenazas con matar a todo mundo y cuando no lo haces, son capaces de aceptar lo que sea, agradecidos porque no los mataste”.

Esa táctica se aplica en las intencionadas filtraciones que atribuyen a personal del área financiera del Gobierno como Pablo Gómez estar corriendo el lápiz para demoler al Instituto Nacional Electoral.

Mas si usted repasa el calendario de relevos en el INE verá que lo más viable no es la demolición del instituto, sino que los diputados escojan consejeros a modo, incluido el relevo de Lorenzo Córdova y, diría el comisario Montalbano, tutti felici.

Error meterse en política electoral de EU

Uno suponía que sensatamente Palacio Nacional decidió que los gobernadores de los Estados fronterizos del norte negociaran con el gobernador texano Gregg Abbot para levantar el bloqueo de transporte de carga, pues no involucró al gobierno federal.

Luego de escuchar la rijosa respuesta a una mañanera pregunta sólo puede concluirse que alguien en Palacio Nacional, por lealtad mal entendida o temor, no le explicó al Presidente las circunstancias del caso.

O ya olvidaron el costo que pagó México cuando el expresidente Trump hizo de nuestro país y de los mexicanos tema de campaña, o en Palacio son masoquistas que disfrutan como los malos actores: “qué hablen de mí, aunque sea bien”.

NOTAS EN REMOLINO

No debe engolosinarse la Alianza Opositora y creer que ya tienen al Presidente López Obrador contra las cuerdas. El pragmatismo aconseja recordar que al sexenio le quedan dos años y cinco meses, como se recordó ayer 18 de abril, en la mañanera... Ingenuo creerse del “disgusto” en Palacio por la actuación de Sergio Gutiérrez Luna. Palacio sabe desde hace tiempo que perdería la votación de la Reforma Eléctrica... Ojalá y Zoe Robledo escuche al movimiento de personal médico que se queja en Puebla. Hablan de falta de personal y, ojo, con respaldo sindical, hablan de desabasto hasta de insumos. Más vale una vez colorado... Exageran los “hípsters” de SEMOVI. Calcule usted cuántas peseras y autobuses de transporte público circulan en CDMX y piense que tan significativo es que haya dos quejas diarias desde 2019 a la fecha... Desde la distancia de dos siglos el británico Charles Caleb Colton retrató a muchos del siglo 21 cuando dijo: “Muchos hablan sinceramente cuando dicen que desprecian las riquezas, pero se refieren a las riquezas que poseen los demás.