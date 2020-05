Si no hay cambio de última hora, hoy revelará el Gobierno de la República las normas a seguir para iniciar la reactivación de la economía, reactivación cautelosa, porque está vigente la amenaza de pandemia del coronavirus.

Quizá la reactivación es obligada por la exigencia estadounidense, pero también es cierto que el Gobierno de la República sabe que ya las clases medias están al límite de resistencia.

Sin las clases medias, ni siquiera la nueva normalidad será posible, y su empobrecimiento sí puede hacer polvo los objetivos del Gobierno de la República. Con la pandemia vigente, la reactivación es un riesgo calculado. No hay de otra.

IFT, el siguiente en la agenda de la 4T

Durante las entrevistas previas a la elección del 2018, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo una y otra vez de su desconfianza de los organismos autónomos, a los cuales veía y ve como limitante al poder presidencial.

Así, dejó en calidad de florero al autónomo Sistema Nacional Anticorrupción, anuló a loa CNDH y cada día acota más a otros organismos autónomos. Durante la conferencia mañanera hizo público su descontento con el IFE.

Si logra, por las razones que sea, dejar sin dientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, habrá recuperado para la Presidencia el gran poder de decidir sobre concesiones de radio y televisión.

Impune el asesinato de los 43 normalistas

Atrapado quedó el gobierno en su narrativa de campaña para congraciarse con los grupos que rechazaron la llamada "verdad histórica" sobre el asesinato de 43 muchachos normalistas en Iguala pronto hará seis años.

Con ello rechazaron una de las más exhaustivas investigaciones realizadas por el Gobierno de la República, con luces y sombras, como tantas otras, rechazada por prejuicios ideológicos, intereses políticos y hasta económicos.

La Comisión coordinada por Alejandro Encinas ya trajo a los "expertos" de la CIDH, eso y el activismo que ha liberado poco a poco a los acusados por el crimen es la mejor garantía de que el único logro sexenal será garantizar la impunidad.

Notas en remolino

No es por intrigar, pero los proveedores de Pemex se quejan porque no les pagan sus facturas. A pesar de los atrasos, algunos de todo el sexenio, no dejan de venderle a la paraestatal. Y sólo andan vueltas y vueltas a la noria... Tanto Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, son liebres muy baleadas. Saben las reglas, viejas y nuevas, del juego de la sucesión. No caerán en celadas. En todo caso montarán algunas... ¿Alguien sabe dónde está el Fiscal para Delitos Electorales José Antonio Ortiz Pinchetti? Las denuncias de que el proceso de la ley Bonilla debe atenderse. Ni pensarlo. A los amigos, justicia y gracia... La titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero tuvo reunión por vía electrónica con los gobernadores del PAN para discutir el programa de reactivación económica.... Muchos creyentes católicos afirman que el limbo no existe. Podrían acercarse al INAI. La inacción senatorial y la indiferencia presidencial los tiene en el limbo...