Miércoles 24 de marzo, 2021. Mazatlán. Miguel Torruco, secretario de Turismo federal dice a Poncho Lizárraga: No te hagas… me debes un concierto. El integrante de la Banda El Recodo le responde sin dudar: "Claro que sí, con gusto. Usted me dice".

Ambos lucen bonitas guayaberas blancas, de esas necesarias para actividades formales en una playa. También cubrebocas blanco y negro.

Ese día, el funcionario fue el invitado de honor en la ceremonia de colocación de la primera piedra de un hotel que operará bajo la marca Dreams, de Apple Leisure Group, y que requerirá de una inversión de 70 millones de dólares. El empresario atunero José Carranza fue quien aportó el dinero.

Luego de saludar a varias personas y tomarse fotos, Poncho Lizárraga, amigo de amigos de empresarios locales, contó que conoció a Miguel Torruco en enero de 2020 durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, España. La banda viajó hasta allá para participar en la promoción de Mazatlán y Sinaloa.

“Platicamos un momento. Le encantó la idea de que lleváramos nuestra música. Hicimos una amistad bonita y hablamos de hacer algo musicalmente hablando en beneficio de todo México. La pandemia detuvo los planes, pero nosotros estamos dispuestos”, explica.

De una manera discreta, la Banda el Recodo es ya una gran embajadora de la música, la gastronomía, las playas y la cultura mexicana durante sus constantes giras internacionales. Y suele buscar colaboraciones estratégicas.

Ahora mismo son patrocinadores del equipo Mazatlán FC, al que le dedicaron una canción y juntos participan en una campaña de bienvenida a los viajeros que llegan al aeropuerto internacional de Mazatlán (ese que recientemente fue criticado por el conductor de televisión Pedrito Sola porque le tocó descender de un avión “a media pista” y tuvo que caminar entre aviones estacionados y un pavimento quebrado).

En la cuenta de Twitter del equipo de fútbol que nació el año pasado quedó escrito: Chance no sabemos de marketing (ni nos interesa saber), lo que sí sabemos es que la mejor banda del mundo @ElRecodoOficial está con nosotros.

Y esa banda está totalmente dispuesta a participar en el turismo y en la necesaria y urgente promoción de México.

No existe ningún obstáculo para que eso suceda, en virtud de que tras desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) la Secretaría de Turismo tiene en su poder la marca México y bien puede ponerla durante algún tiempo en todos los sitios donde se presente la banda de bandas sin costo alguno, porque la austeridad de la 4T no lo permite. Incluso estar en sus vestuarios.

También se pueden sumar a los esfuerzos (casi imperceptibles) de los administradores de la plataforma VisitMéxico para que en sus conciertos se difundan videos de los atractivos mexicanos. Y muchas cosas más que seguramente veremos en breve.

“Desde que mi papá vivía, Don Cruz Lizárraga, nos inculcó impulsar a Mazatlán, Sinaloa y México. Quizá no lo hacemos de forma directa y bajo estándares de promoción turística, pero donde quiera que estamos le decimos a la gente que venga, que visite el destino turístico y que disfrute. Igual lo decimos en nuestras redes sociales”, dice Poncho Lizárraga.

¡Es turismo! apuesta a que la banda será pronto, muy pronto, una embajadora turística de México y para ello sólo se requiere que el secretario de Turismo se tome unos minutos para definir la estrategia.

- Si estuviera en tus manos, ¿qué harías por el turismo?, se le pregunta a Lizárraga.

- Todo lo que sume para ayudar a México estamos para hacerlo. Si se puede una canción, una canción, un concierto, compartir contenido en nuestras plataformas. Hacemos varias cosas, quizá de manera no oficial, pero lo hacemos de gusto. El mundo tiene que darse cuenta de lo bonito que hay acá, en nuestro país.

* Cuando viaje, atienda las medidas sanitarias.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx