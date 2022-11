¿Es hora de volver al optimismo financiero?

Prácticamente han pasado tres largos años en que la mayoría de las personas desde los que de alguna manera tienen que ver con los mercados financieros o simplemente con el dinero para la actividad diaria cambiaron su percepción de los riesgos de la vida diaria. La llegada de las vacunas fue, sin duda, una bocanada de aire fresco llena de esperanza para la mayoría de las personas, poco a poco se fue disipando el riesgo denominado por muchos, como apocalíptico, tiempo después, se esperaba la tan ansiada fase de recuperación, no sin antes preguntarse ¿cómo sería la vida una vez pasado lo peor?

Y se empezó a sospechar que la vida sería muy distinta, las economías golpeadas, las cadenas de suministro colapsadas, mucho dinero de ayudas circulando (principalmente en los países desarrollados), personas reinventándose porque se perdieron trabajos, para que posteriormente de manera casi sorpresiva apareciera la inflación, y, además, fuera de control.

De pronto, hace un par de semanas, se ha comenzado a ver un poco de luz con datos de inflación mejores a lo esperado prácticamente en todo el mundo, y esto es suficiente para que los mercados financieros se vuelquen con prisa a comprar, en algunos casos, casi lo que haya, el tipo de cambio ha bajado de manera importante y ante esta situación, pareciera que la mayoría comienza a respirar un poco más tranquilo. Todavía no acaba la pandemia, aunque las medidas de salud, el uso de cubrebocas y la distancia física evidentemente son más relajadas, se empieza a percibir cierto orden en las cadenas de suministro. La guerra Rusia - Ucrania continúa, se habla de una recesión próxima por días y en otros, se especula que no será tan profunda.

Lo cierto es que, no hay mal que dure 100 años, y si bien, tanto los mercados como las personas experimentan un grado elevado de incertidumbre, parece buen momento para replantearse los objetivos de ahorro e inversión: tasas de interés altas, precios de algunos activos financieros y no financieros atractivos, tipos de cambio muy distintos a los que habían observado, las criptos pasando angustias y un lago etcétera. No se trata de cambiar la percepción 180 grados, pero sin duda, hay que observar el entorno a la luz de condiciones distintas hasta hace poco y evaluar qué decisiones tomar en este entorno aún volátil, pero con buenas oportunidades.

No hay que perder de vista ser cautelosos y analizar las posibilidades que existen en el mercado para invertir y ahorrar, pues se puede observar que, en efecto, se está entrando en esa fase denominada por muchos como el nuevo orden mundial, pero que, así como todo cambio conlleva ciertos riesgos, también traen consigo muchas oportunidades para el futuro. Tanto en la vida como en las finanzas, siempre será importante tener objetivos claros, investigar y buscar asesoría para alcanzar las metas propuestas.

*Mauricio Rubio Martínez es Head of Institutional and Corporate Sales de BBVA Asset Management.



mauricio.rubio@bbva.com