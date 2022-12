Es Claudia, ¿cuál Claudia?

Cuando no encuentro manera de vencer el bloqueo de la página en blanco, ya sea para esta columna o para cualquier otro escrito que deba atender, salgo a dar la vuelta por el parque. Me entretengo mirando a la gente hacer sus cosas: corren, pasean a sus perros, juegan con sus niños. Verlos correr es quizá lo que más me entretiene: pasa el altote de columna recta y gran zancada; pasa el chaparro encorvado y cojitranco esforzándose montones; pasa la muchacha delgada y ágil como gacela; unos tienen pasos seguros y levantan mucho los pies; otros casi que los arrastran.

Pues en esas iba, distraído con las diferencias en la práctica atlética, cuando comencé a descartar temas para esta columna que usted lee. La semana pasada estuve en Guadalajara, fui a ver triunfar a personas queridas en la Feria Internacional del Libro y de paso aproveché para presentar mi más reciente novela; vi a uno que otro pedantón, y supe de los abucheos y de las palabras del presidente contra la muy conservadora feria. El día de las ofensas estaba con varios amigos en un restaurante de mariscos viendo el partido contra Arabia Saudita. Cuando llegó el medio tiempo a varios nos pidieron por WhatsApp comentar los dichos proferidos en la mañanera. Nadie quiso ¿para qué entrar en ese círculo retórico espantoso dentro del que vive el presidente? Mejor hacer oídos sordos. «Tema descartado».

Seguí con mi andar, ahora distraído con las copas de los árboles que me fascinan como el mar y como las fogatas; puedo pasar horas viendo la manera en la que las ramas se bambolean con el viento. «El plan B de reforma electoral podría ser el tema», me dije, «pero va a ser el tema de todos. Además es obviamente antiparlamentario mandar una iniciativa de más de trescientas páginas para ser votada horas después. Parecen ganas de demostrar que los diputados no leen las iniciativas, y sólo hacen lo que se les dicta. Vergonzoso», me dije. «Ese tema tampoco». Seguí dándole vueltas a lo electoral, «podría escribir de #EsClaudia», pero es un asunto que da para pensar, quizá Claudia será la candidata de Morena, pero ¿quién es Claudia? Porque yo veo, al menos, dos: la que no se despega de los horribles dichos del presidente, de los modos que fragmentan e insultan, y veo a la universitaria que domina el método científico y lo que eso implica en términos de conocimiento y debate informado.

En el instante en el que pensaba en ¿quién #EsClaudia? choqué con un gran danes suelto que iba a sus anchas. Por supuesto que me enojé, pero no soy de los que va increpando dueños irresponsables. Decidí alejarme y caminé unos metros respirando profundamente para tranquilizarme. Y en ese momento, como si fuera niño aprendiendo a patinar en pista de hielo, me resbalé con la bosta de una vaca-perro y al suelo. «Seguro era del gran danes jijo de...» pensé mientras varios niños se reían de mi «truco».

Una señora me ayudó y dijo que era de buena suerte para nuevos emprendimientos. Al menos la caída sirvió para que viera levantarse la luna llena sobre los edificios que rodean el parque. Volví a casa sin tema, lleno de porquería y no muy convencido de que ese baño de estiércol resulte benéfico para mi novela. ¿Qué diría Claudia? ¿Cuál Claudia?

