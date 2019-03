Los movimientos de huelga en Tamaulipas han traído a la memoria de algunos empresarios aquellas huelgas locas de hace más de medio siglo. Y han pedido la intervención de las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La titular, Luisa María Alcalde ha dicho enfáticamente que la dependencia que encabeza jamás empleará lo que llamó "mano dura" contra los movimientos sindicales. Demuestra así que no entendió lo que le piden.

Nadie en su sano juicio y en estos tiempos le pide que aplique "mano dura", cualquiera que sea la interpretación que ella le dé al concepto, en realidad se le pide que la STPS intervenga en calidad de mediadora, de conciliadora. Y eso, en verdad, no es mucho pedir.

En serio, ¿nunca oyeron del Bucareli News?

Con enternecedor entusiasmo se ha tomado el anuncio del gobierno lopezobradorista de que "se abrirán los archivos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y hasta del CISEN", como si fuéramos a conocer los entretelones de los servicios de inteligencia.

Para empezar, pese a los dichos, siempre han estado allí, pero en desorden, inaceptable para la generación que todo lo encuentra en Google. Cuando lo digitalicen, descubrirán que fue el parto de los montes.

¿Acaso quienes ahora dirigen en los medios ya olvidaron que hace 25 años en todas las fuentes se conocía al "reportero del Bucareli News"? ¿Ya olvidaron que cuando el enviado de Gobernación llegaba tarde a un evento hasta la nota le pasaban? ¡Qué cosas!

Cuidado, no vayan a copiar a Anaya

Ha dicho la actual dirigencia nacional del PRI que "ahora sí llegó la democracia", en referencia al proceso de renovar a quien conduzca al tricolor, para ver si recupera algo de lo perdido el pasado julio, en la predecible debacle electoral a la que lo llevaron los aferrados.

La afirmación, por supuesto, es retórica, pero cuidado y vayan a repetir el numerito con el que Ricardo Anaya se apoderó del PAN, o sea, con una "revisión del padrón de militantes", con lo cual dejó sólo a los suyos.

Si los que perdieron se empeñan, tras bambalinas en seguir adelante con la "renovación de credenciales" que han puesto en marcha, con tal de abrirle paso s su favorito, podrían cometer un error histórico.

NOTAS EN REMOLINO

Hay programas que, la realidad ha probado, no sólo atienden problemáticas sociales, sino que, en manos de la sociedad civil, le pueden ahorrar muchos recursos al Estado y éste no deja de cumplir con sus obligaciones. Cosa de emplear el sentido común... Pide el historiador don Lorenzo Meyer restablecer la costumbre novohispana de la "residenciasión" de los expresidentes, para someter a rigurosa revisión sus gestiones. Muy buena idea, lástima que la ley no tenga aplicaciones retroactivas. Así que se aplicaría a futuros expresidentes... En su afán de difundir las actividades del senador Napoleón Gómez Urrutia en Madrid, dijeron que se había reunido con la central obrera Unión General de Trabajadores, la UGT, la más grande de España. No es cierto, la más grande es la de Comisiones Obreras de origen marxista, pero democrática... Aún en algunos medios se subestima el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues se dijo que "la Corte atora decisiones", en referencia a decisiones del actual gobierno. Se trata, en realidad, de impugnaciones que en su momento resolverá en su rol de Tribunal Constitucional... El único gobernador que, siendo anfitrión no ha hablado en un evento presidencial ha sido el chihuahuense Javier Corral. Quizá por el frustrado arranque de lo que sería su carrera a una candidatura presidencial en 2024... ¿Alguien se ha dado cuenta que las "denuncias" de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a presuntas irregularidades de hace dos años?...