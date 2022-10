Entre lo preferible y lo detestable

El caos desenfrenado de acciones bélicas de Rusia en Ucrania está destruyendo infraestructura, zonas residenciales, hospitales, escuelas y matando a población civil. Es una desesperada ofensiva que se enfrenta a una contraofensiva heroica y audaz.

La población rusa no quiere participar en esta guerra y los hombres en edad de reclutamiento están huyendo de su país. Se calcula que ya son 700,000 los que han emigrado hacia los países vecinos. Asimismo, el invasor ha perdido 50% de sus tropas.

El gobierno ruso invadió Ucrania y se anexó cuatro de sus territorios. La semana pasada la Asamblea General de la ONU rechazó por su ilegalidad estos hechos y exigió revés a Putin. Fueron 143 países, entre otros México, los que condenaron la decisión rusa.

Es una guerra de conquista en donde lo conquistado está deshecho. Calígula, el salvaje emperador romano dijo: “La necedad es homicida”.

Para los ucranianos esta guerra es ahora existencial, una apuesta por la vida y el rechazo a un gobierno, el ruso, que descarga su impotencia. De ahí su amenaza del uso de armas nucleares y una movilización total.

En el contexto mundial esto no debería seguir. Helmut Schmidt ex canciller de Alemania dice en sus memorias: “Quien quiera la paz en el mundo debe estar dispuesto a dar algo por ello (…) Quien parta de esquemas antagónicos no podrá promover la paz (…) Quien no dialogue con los demás y quien no los escuche no podrá entenderles jamás (…) La experiencia nazi nos enseña que no debemos dejar el futuro en manos del azar, sino de estructurarlo con valentía y prudencia”.

La necesidad es de una negociación de Estado para superar el esquema irreductible actual que amenaza con situaciones peores. Hay dudas de si Putin está dispuesto a ceder. De no hacerlo es el suicidio junto a sus colaboradores que comparten el poder. Por parte de Ucrania, el gobierno emitió un decreto que bloque a toda posibilidad de negociación con Rusia. Ello ocurre mientras se multiplican los llamados para eliminar resistencias.

Una referencia histórica valiosa, entre otras, es la que ocurrió en 1969 cuando el gobierno de EU de Richard Nixon levantó el embargo al comercio con China popular, medida que abrió la puerta para mejorar las relaciones entre ambos países. Asimismo, el retiro en ese año de Vietnam que marcó la salida total de EU de ese país.

Giuliano Amato, dos veces Primer Ministro de Italia tiene una propuesta realista en relación con el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice: “La única solución que veo en perspectiva es que las dos potencias más fuertes del mundo, Estados Unidos y China, convenzan al Presidente ruso a que acabe con la guerra en Ucrania. Pero, ¿lo harán? ¿Son lo suficientemente fuertes para hacerlo?

Sí lo pueden hacer, pero a cambio de compromisos recíprocos y de optar por lo preferible en vez de lo detestable.

El contexto mundial es que todo se desvanece. Es evidente que la democracia es el mejor sistema de gobierno, aunque el populismo que vive de ella emerge porque el ascensor social no funciona satisfactoriamente. El 70% de la población mundial vive hoy en dictaduras o gobiernos autoritarios que ofrecen ilusiones.

smota@eleconomista.mx