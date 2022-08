Entre la verdad histórica y la verdad política

Estamos ante un nuevo enfoque en la narrativa de una investigación que, en esencia, varía en cuanto a la participación que tuvieron miembros del ejército y el poder público para ocultar con dolo un crimen. Sin embargo, la acción núcleo del delito ha permanecido intacta; el grupo delictivo de Guerreros Unidos asesinó a los normalistas ante la sospecha de que los mismos trabajaran para el bando rival denominado Los Rojos. Si el cambio fundamental en lo que se había mostrado como la gran verdad histórica, consiste en la añadidura de responsabilidad penal por el contubernio del poder para ocultar selectivamente la participación de ciertos personajes en dicho crimen, el reto mayúsculo será ahora probar con solidez legal lo que hace días se ha esgrimido.

Las acusaciones que pesan sobre el que ahora se convierte en el personaje principal de la trama son graves y de complejidad probatoria sumamente elevada. Sobre Jesús Murillo Karam se ha fincado una cadena de acusaciones provenientes de las indagatorias de la Fiscalía General de la República, misma que incluye tortura, delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Es aquí donde, vistos con la lupa del derecho, los delitos de tortura y desaparición forzada encontrarán un alud de complejidades para su probanza. Desde el cuestionamiento por la posible retroactividad en la aplicación de las leyes que los norman, hasta la difícil vinculación entre una acción directa del imputado y la realización material del crimen.

En otra vertiente, es sabido que toda investigación perfeccionada en el cause de la procuración de justicia, debe invariablemente establecer el motivo fundamental para llevar a cabo el actuar penal. En este caso, según lo esgrimido en el informe de la Subsecretaría de Gobernación, se deja peligrosamente trunco tal motivo al afirmar que dicho motivo versa en un encubrimiento de estado. La lógica jurídica apela a responder con amplitud tal afirmación; ¿encubrimiento de quién o de quienes? Y ¿cuál es la lógica de provecho que el imputado tendría para ocultar uno u otro hecho delictivo?.

Pero más allá de tecnicismos legales está el abono a una nueva narrativa que divide y polariza. La grandilocuencia con la que resuena el planteamiento de la comisión de un “crimen de estado”, tiende a poner en esquinas contrapuestas a oficialistas y opositores. Poca objetividad obtiene el planteamiento clave si, derivado del actuar legal, no se llega a consignaciones y procesos penales que deriven de manera indubitable en sentencias condenatorias. Por otra parte, ponemos de nueva cuenta lo endeble y contradictorio de nuestro sistema de justicia. Ahí, comúnmente se aprehende a un posible culpable para investigarlo cuando la investigación, con deseada férrea solidez, es la que debería anteceder a cualquier detención. No auguramos satisfacción de parte alguna, pero si anticipamos que no habrá verdad contundente, sino narrativa cuestionable y un eterno desasosiego de aquellos que perdieron a sus seres queridos en una histórica tragedia.

