Que tres secretarios de estado y el titular de Insabi participen en todo un show mediático para recibir 400,000 vacunas anticovid, sólo reafirma el rol de bandera política en que está colocada la campaña de inmunización contra la pandemia en México en plena etapa preelectoral.

No habría otra razón para los múltiples esfuerzos por difundir con todo la llegada de vacunas anticovid.

Si es en afán de dar noticias tranquilizadoras a la ciudadanía, podría entenderse. Pero no es el momento. Ayer AMLO dijo que con la vacuna todo se soluciona. Y sí, pero ello será cuando tengamos 100 millones de vacunas, no 400,000 a la semana. El problema es que estamos en medio de un desmesurado repunte que tiene colapsados a los hospitales en el centro del país. El mensaje clave, en vez de “ya llegó la vacuna”, debería ser “no bajemos la guardia y extrememos cuidados porque está por venir lo peor”.

No es el timing para bombos y platillos en torno a la vacuna pues da señales encontradas; sólo hacen que la gente se tranquilice y se confíe con la consecuente ondanada de contagios.

La 4T decidió basar su estrategia en la vacuna y ahí tiene concentrados todos sus esfuerzos. Pero hay aspectos de los que parece desentenderse y que, con todo y vacuna, seguirán generando caos en el 2021.

Compra UNOPS aplaza apertura de ofertas

Es el caso del abasto de medicamentos. Las compras están a cargo de UNOPS pero dicho organismo sin experiencia en tal complejidad de operación, parece estar rebasado. UNOPS lleva seis meses en este proceso y es la hora en que no ha dejado claros aspectos básicos como cuánto demandará de cada producto.

La compra de fármacos de patente fue culminada hace un mes y ya debería haberse asignado por completo, pero apenas lleva una tercera parte. Y en la tan esperada de genéricos persisten amplias dudas entre proveedores.

Se hizo una compra crítica para el primer trimestre pero apenas lograron cubrir una cuarta parte de las necesidades; entonces IMSS, ISSSTE, Sedena y demás institutos seguirán extendiendo los contratos del 2020 y algunos que vienen desde 2019 e incluso del 2018.

Lo increíble es que al final, todo ese enorme esfuerzo por hacer una convocatoria internacional habrá sido sin sentido porque serán los nacionales de siempre los que terminarán cubriendo la demanda del sector salud.

Cofepris, también rebasado, como era de esperarse, no logra dar respuesta ágil a los trámites de proveedores extranjeros. Por cierto, el aún titular del regulador sanitario José Novelo va para dos meses ausente, y su jefe Hugo López-Gatell está atorado en otras prioridades.

Los tiempos para la proveeduría de por sí ya están muy justos, y ayer -reflejo del desajuste que traen- UNOPS pospuso de nuevo la apertura de ofertas: del 18 de enero la pasó al 1 de febrero.

Es claro que los de UNOPS no han entendido cómo funciona la industria farmacéutica no sólo en México sino en cualquier parte del mundo; no es un sector que tenga productos almacenados. Fabrica conforme le llegan los pedidos. Mientras UNOPS siga tardando en dar claridad y certeza sobre lo que comprará, más difícil será cubrir sus plazos de entrega que cambió a mayo. Las empresas farma necesitan tener asegurados los pedidos con toda claridad para entonces invertir en adquirir materia prima y esperar a que ésta llegue de India y China para ponerse a fabricarlos. Eso no se logra en menos de 3-4 meses.

Pero así como van las cosas, con muchas dudas en el aire, difícilmente UNOPS e Insabi lograrán resolver el abasto, y lo más terrible es que los pacientes mexicanos seguirán sufriendo carencias de su tratamiento, como ha sido desde que inició la actual administración.