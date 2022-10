Entendiendo las minusvalías en las afores

No es la primera vez que hablo de este tema en mi columna, y algo me dice que no será la última. A pesar de que el actual Sistema de Ahorro para el Retiro en México ha operado durante más de 25 años con muy buenos resultados, y que durante ese tiempo ha habido varios periodos de minusvalías (que siempre se han recuperado), cada vez que ocurren se escuchan voces que condenan, desinforman y politizan el tema.

Las afores están diseñadas y tienen el mandato de invertir los recursos de los trabajadores en un portafolio de inversión con horizonte de largo plazo, con un riesgo muy bien manejado y controlado dado el horizonte de inversión. A lo largo del tiempo ha habido varias modificaciones al régimen de inversión, todas buscando maximizar el rendimiento potencial pero manteniendo un nivel de riesgo aceptable dado el tiempo que le falta a cada trabajador para cumplir su edad de retiro.

Hasta hoy, más de 50% de los recursos totales administrados por las afores están invertidos en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal. La mayoría con tasa fija, a largo plazo. Predominan los Udibonos que garantizan una tasa real (arriba de la inflación).

A mucha gente le sorprenderá que estos instrumentos hoy tienen minusvalías. ¿Por qué? Muy sencillo. Las tasas de interés han subido en México y en todo el mundo, como una medida para intentar contener la inflación.

Imagina que tú tienes en tu portafolio un bono que vence dentro de 20 años y que paga una tasa de interés fija del 7% anual durante todo ese tiempo. Hoy puedes comprar bonos recién emitidos a un plazo de 20 años que pagan una tasa del 10% anual.

Eso hace que los bonos que tienes se vuelvan menos valiosos, porque pagan menos. No significa que has perdido dinero: los bonos seguirán pagando intereses a la tasa de 7% pactada.

Ahora bien, si en el futuro vuelven a bajar las tasas de interés -digamos a 5% anual, entonces tu bono se volverá más valioso, porque paga intereses a una tasa más elevada. Es mucho más atractivo.

Las afores tienen que reportar tu saldo de acuerdo al valor de mercado que tienen los instrumentos que conforman el portafolio de inversión, porque esa es la manera correcta de hacerlo y obedece a las mejores prácticas internacionales.

Ahora bien, parte del dinero de las afores (menos de 30% de los recursos totales), particularmente de las Siefores de generaciones más jóvenes (y que tienen un horizonte de más largo plazo), se invierte en acciones de empresas nacionales e internacionales (predominan estas últimas). Esto incluye Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) y productos estructurados (que acotan el riesgo).

Como todos sabemos, los mercados accionarios en todo el mundo han tenido caídas muy significativas durante el último año. Pero eso es algo natural, no es la primera vez que ocurre ni será la última. Como expliqué en mi columna anterior, estas bajas, cuando se ponen en perspectiva de mayor plazo, se ven simplemente como pequeños baches. A pesar de que en el momento se perciban como muy violentas.

Recordemos que las empresas son las responsables del crecimiento económico global y por lo tanto del crecimiento del patrimonio. Es la clase de activo más importante en un portafolio de inversión de largo plazo. Obviamente en una ponderación adecuada a nuestro horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. Particularmente pienso que las Afores deberían asignar un porcentaje mayor de sus recursos a ellas, pero no lo hacen precisamente para cuidar el riesgo.

Al final, debemos entender que la volatilidad es parte natural de invertir. Siempre habrá momentos buenos y malos en los mercados, pero al final, en un horizonte de largo plazo y si se tiene un adecuado manejo del riesgo, el mundo seguirá creciendo y con ello el valor de nuestras inversiones para el retiro.

