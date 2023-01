Enero arranca violento…

Llevamos 23 días del mes de enero y el panorama en materia de seguridad se ve francamente complicado. Tan solo el día de ayer, en el poblado de las Badajas, Veracruz, fueron asesinadas cinco personas, entre ellas dos menores de edad. Muy cerca del lugar, a la altura de la zona aeronaval de la secretaría de marina y del aeropuerto Heriberto Jara Corona, en la carretera federal que va de Xalapa a Veracruz, otro hombre fue asesinado dentro de un taxi, dejando herido al conductor. Así sólo en Veracruz se dieron seis asesinatos en un día. Por otra parte, en Michoacán, en el municipio de Jungapeo, se presentó una balacera en un palenque, el cual tuvo como saldo varios heridos y un muerto.

En tan solo en los 22 días del mes de enero, se han presentado eventos violentos -más de 4 homicidios por día, al menos alguna vez, en aproximadamente 17 estados- destacando una recurrencia en Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Baja California y Veracruz, de conformidad al informe de seguridad diario que elabora el grupo interdisciplinario del gobierno federal. Así en este periodo se han acumulado aproximadamente 1641 homicidios dolosos y tan solo este fin de semana, 221 homicidios.

Y es que en lo que va del sexenio del actual gobierno, lamentablemente ningún año podrá medirse debajo de los 30 mil asesinatos. En este sentido, las situaciones de violencia siguen marcando una constante, donde las agresiones se presentan en su mayoría con armas de fuego, y dónde la violencia contra las mujeres se mantiene diariamente y no cesa. De conformidad al informe del INEGI de este año, las agresiones con respecto a los hombres, en su mayoría se dan por arma de fuego, pero en el caso de las mujeres, las agresiones se dividen entre armas de fuego y ataques físicos, lo cual implica un panorama por demás preocupante.

La realidad es evidente, en temas de seguridad, habrá que insistir, que, si bien es cierto que se presenta una mínima reducción porcentual en el número de homicidios con respecto al 2021, habría que insistir que no pudiéramos echar las campanas al vuelo. El 2023 esta arrancado con niveles de violencia muy claros y violentos, y si no se reorienta la estrategia de seguridad en serio, posiblemente terminemos superando los 30 mil asesinatos de nueva cuenta, lo cuál para el quinto año de gobierno pudiera complicar la situación no solo en el campo político, sino social y económico. Así las cosas, en los primeros 23 días de enero.