Plausible la hipótesis de que la carta de congresistas estadounidenses al reclamar políticas energéticas de México es sólo una táctica más de campaña electoral, pues allá están en lo más encarnizado de su elección presidencial.

Aquí podrán decir lo mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador también está en campaña y fue obligada la dura respuesta a los congresistas y el amago de reforma constitucional que afirme la soberanía en materia de energía.

Todo bien, si eludimos considerar amenazas a la soberanía lo que ellos ven solo como petición de trato equitativo a sus intereses en el sector. Serenémonos y con talento político evitemos un inoportuno choque con la locomotora estadounidense.

¿Quo vadis? Válida pregunta en medicamentos

Cada vez entiende uno menos las reales razones del pleito de los funcionarios del Sector Salud del Gobierno de la República con las empresas del ramo farmacéutico que lleva 23 meses y ya es una sibilina historia sin fin.

Ante los diputados, el titular de la SSA Jorge Alcocer reconoció el desabasto de tres medicamentos oncológicos. Dijo que "están en proceso de compra en Alemania, podría no ser suficiente y buscamos adquirirlas en Inglaterra y también en España.

Los tres se elaboran en México, pero ya anunció la Función Pública que inhabilita otra vez- a la empresa que los produce, la satanizada PISA. Curioso nacionalismo tras de la sentencia: "no compraremos a las farmacéuticas mexicanas". ¿Y ahora?

Mario Delgado recibe a Morena en obra negra

En tanto se decide quien lo reemplaza en San Lázaro y se recupera de Covid-19, el recién elegido dirigente nacional de Morena Mario Delgado tiene una monumental tarea: medio organizar el caótico movimiento que ganó la Presidencia.

Recibe un movimiento, algo igual a un edificio en obra negra. Él y el grupo que lo respalda habrán de emplear todo su expertise para que el partido oficial tenga estructura para procesar en orden las decisiones de las candidaturas.

Habrá de convencer al Fundador de que las dirigencias estatales se desvinculen de los superdelegados y luego apaciguar a su propio comité nacional. Nada que a Morena sólo falta "chulearla", no, don Mario, se ganó las tareas de Hércules. Suerte.

NOTAS EN REMOLINO

Ha anunciado el canciller Marcelo Ebrard que revisará con Washington los márgenes de la DEA en México. Inaceptable que el gabinete de seguridad no haya discutido esos márgenes hace 23 meses. Falla de coordinación, quizá... Con un desempleo formal todavía cerca de un millón de personas, no puede esperar el Gobierno que las personas acudan en tropel a los bancos a pedir dinero por una baja de los intereses... Hoy decidirán los gobernadores de la Alianza Federalista cómo impugnarán las decisiones fiscales que consideran son perjudiciales. No bastan las declaraciones, tienen que tomar decisiones concretas... Casi inadvertida pasó para muchos la nota de que en Coahuila la CFE adquirió, por orden presidencial, dos millones de toneladas de carbón... Hasta ahora descubren que hay incuria y abandono de equipo en el Servicio Postal Mexicana, hace ocho años tenían equipo nuevo. No vaya a resultar aliado neoliberal alguien de la 4T...