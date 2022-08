En un mes dejaron de ser válidos dos argumentos de AMLO

“El INEGI dio a conocer que, en la primera quincena de julio, la inflación general anual se elevó a 8.16. Había comentado que iban a implementar otras medidas para hacer frente a este tema. ¿Qué le puede decir a los mexicanos para que se sientan tranquilos ante esta inflación desmedida?”, le preguntó, el 22 de julio pasado, la reportera de Canal 11, Denisse Mendoza, al presidente Andrés Manuel López Obrador.



La respuesta a la pregunta fue extensa, destacando lo siguiente: “Estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales: una, evitando que aumente el precio de las gasolinas, eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero.



“Siempre pongo el ejemplo —creo que este dato lo dieron

HOY-AYER

, ¿verdad? en la mañana— siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ellos traen una inflación de 9.1 (...) aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Traíamos 7.99 y pasó el promedio a 8.16. En Estados Unidos el último dato, traían ocho y pasó a nueve. Digo, para compararnos”.



Al día siguiente comenté que era absurdo afirmar que la economía mexicana enfrentara menos problemas que la de EEUU por el hecho de tener una menor inflación y que si esa comparación fuera válida significaría que México estaba en peores condiciones que aquellos países que registraban una inflación menor pero cuyas economías son un desastre, como es el caso de Afganistán (1.35%), Bolivia (1.79%) o la República Centroafricana (4.2%). También dije que un subsidio a la gasolina beneficiaba más a los propietarios de autos o vehículos comerciales que a los mexicanos que menos tienen.



A un mes distancia de que AMLO asegurara que, según sus parámetros de comparación, “vamos a salir bien”, esos mismos parámetros indican que no estamos saliendo bien.



Para empezar, el precio promedio de la gasolina regular en EEUU era

HOY-AYER

de 20.43 pesos por litro, mientras que el precio promedio de la equivalente en México, la Magna, era de 21.88 pesos, lo que significa que la mexicana es 7.1% más cara que la estadounidense. O sea que dejó de ser cierto que “La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos”.



Y, en lo que a la inflación anual se refiere, el INEGI nos informó

HOY-AYER

que la primera quincena de agosto aumentó del 8.16% de hace un mes a 8.62%. Por ello dejó de ser cierto que “la inflación en México es menor a la de Estados Unidos”, como lo presumió AMLO el 22 de julio, en vista de que en julio la de EEUU bajó a 8.5% del 9.1% de junio.



¿Cómo va a responder Andrés Manuel cuando ahora le pregunten sobre el nuevo aumento de la inflación en México? ¿Cuándo le digan que ya es más alta que la de EEUU y que la gasolina en nuestro país también es más cara que la del otro lado del Río Bravo?



Será interesante ver cómo le da la vuelta al asunto...



Facebook: Eduardo J Ruiz Healy



Sitio web: ruizhealytimes.com



<a href="mailto:Twitter:@ruizhealy" target="_top">Twitter:@ruizhealy</a><a href="mailto:TikTok:@ruizhealytimes" target="_top">TikTok:@ruizhealytimes</a>