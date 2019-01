En Michoacán, la CNTE no se conforma conque manden dinero para pagarles, alegan que no satisfacen sus demandas administrativas y políticas, por lo que reforzarán los bloqueos que asfixian económicamente al Occidente de la República.

O sea que van por más. Pero, a pesar de todo, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero nos dice que no meterán a la fuerza pública para quitar los bloqueos en las vías ferroviarias de Michoacán.

Aunque dijo que hay afectaciones gravísimas, el gobierno seguirá en el diálogo y agrego: “si obstruyen las vías por que les deben, pues que les paguen”. En pocas palabras, a los ciudadanos nos dejan indefensos. Cosa de principios, supongo.

El desabasto y la Güera Rodríguez

Aún se resienten los efectos del desabasto en varias entidades de la República. Es más, en Jalisco y en Guanajuato la percepción es que poco ha mejorado la situación y que, aunque a menor escala, se resiente ya en otras entidades de la República, hasta en el norte.

Los reclamos de los gobernadores, sin embargo, son “bateados” en Palacio Nacional, donde las quejas se atribuyen a motivaciones políticas y, salvo excepciones, poca resonancia tienen en la capital de la República.

Curioso, aunque sea inaceptable en la “modernidad” del México del siglo 21, en realidad, como se ha dicho aquí, en el Altiplano sigue la mentalidad de la Güera Rodríguez de hace 200 años: “fuera de México, todo es Cuautitlán”.

TRIFE: a prueba su nuevo presidente

La opinión publicada y la opinión ilustrada tienen claro que la renuncia de la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora fue detonada por las intrigas del magistrado José Luis Vargas por la elección de Puebla.

A pesar de que no se anuló la elección, el magistrado Vargas llevó la intriga a los medios, para lograr así que la renuncia de la incómoda magistrada Otálora fue un hecho. La sustituye Felipe Fuentes, quien tiene un problema.

Al hoy cabeza del tribunal electoral le señalan como muy cercano a Morena y al gobierno lopezobradorista. Será él quien tendrá que probar que no pone a un organismo autónomo al servicio del Poder Ejecutivo Federal.

NOTAS EN REMOLINO

La visita del presidente del gobierno español Pedro Sánchez el próximo miércoles al Presidente Andrés Manuel López Obrador servirá para recordar al exilio de la España peregrina de León Felipe… Por cierto, mal hace el Presidente López Obrador en inmiscuirse en la elección de Puebla. A veces se le olvida que es Presidente de todos los mexicanos, no únicamente la cabeza de Morena… Habrá que revisar cuándo se cambió la ley de secretarías del gobierno federal, como para que en la conferencia mañanera se haya afirmado que la Secretaría de Gobernación ya no se encarga de los asuntos políticos. ¿Ya olvidaron que, constitucionalmente, el o la titular de Gobernación ocuparía de inmediato la posición de Jefe del Ejecutivo en caso de falta definitiva de éste… El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero tendrá que estar alerta, muy alerta, porque cualquier desliz verbal en las conferencias de prensa puede utilizarse para alegar violación al debido proceso de cualquier acusado… Si los anayistas que controlan al Partido Acción Nacional no recuperan viejos valores y actitudes tradicionales, podrían hacer que, como les advirtió Carlos Castillo Peraza, el flamante edificio de la colonia del Valle sea “el mausoleo del partido” …