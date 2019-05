Con toda la crisis evidenciada en los últimos días debido a las carencias de lo más elemental en el sector salud, ya tendría que resultar obvio que la política de austeridad no es el camino para un área tan sensible y vital. No al menos de la manera en que lo está haciendo el actual gobierno.

Tal parece que la crisis de austeridad al máximo que están sufriendo hoy los pacientes atendidos en las instituciones médicas públicas de todo el país, es una réplica de cuando el Gobierno decidió en diciembre cerrar los ductos de gasolina para combatir el llamado huachicoleo y nos quedamos sin el energético.

Así como se cerró la llave en los ductos para ubicar dónde estaba el robo y la corrupción, ahora se cerró la llave de recursos para las instituciones médicas como la red de Institutos Nacionales de Salud, ISSSTE e IMSS. De ahí han venido acciones y movilizaciones de médicos, enfermeras, residentes, directores de hospitales e incluso -lo que nunca- le entraron los dirigentes sindicales reclamando e implorando a las autoridades para que vean lo que están ocasionando: una alarmante desatención de prioridades como puede ser no tener lo suficiente para anestesias de cirugías en niños, sólo por mencionar un caso. En este contexto la sorpresiva carta de renuncia del expanista Germán Martínez Cázares como director general del IMSS ayudó para atraer aún más la atención sobre la situación de emergencia en el sector salud.

Los directores de hospitales, al no encontrar respuesta en la Secretaría de Salud, llamaron la atención de legisladores -ya vendrán comparecencias de Jorge Alcocer y Carlos Urzúa- y de los medios. Puesta la discusión en las primeras planas de los periódicos, el tema llegó por fortuna a la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Decimos por fortuna porque a partir de ahí se empiezan a desatorar las cosas. El viernes ya surgió la noticia de que al menos para los institutos de salud ya se descongelaron 800 millones de pesos retenidos, y en esta semana se liberarán otros 1,600 millones. Por lo pronto ya se reconoció que para la red de institutos nacionales de salud se habían retenido 2,200 millones de pesos; es decir, no es que no se tengan recursos sino que estaban en la Tesorería de la Federación esperando a ser ejercidos conforme lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Y todo debido a las exploraciones del actual gobierno por encontrar oportunidades de ahorro y evidencias de corrupción.

Algo importante que debe quedar claro a nuestras autoridades es que en salud no pueden ir probando a ver qué funciona para lograr mayores ahorros ni jugar a la política de austeridad. Y sobretodo porque el sistema mexicano de salud vive en austeridad desde hace décadas.

Mientras la inversión pública en salud sea de 2.5% del PIB el sistema de salud mexicano seguirá en ruinas como bien dijo el primer mandatario.

Y si verdaderamente quiere sacarlo de la ruina como dice, la política de austeridad no es el camino. El camino para mejorar el sistema de salud de México es hacerlo más eficiente en sus procesos, sí, pero necesariamente también inyectándole más recursos. Los sistemas más exitosos como los nórdicos citados insistentemente como ejemplo por el presidente López Obrador invierten en salud la mayor parte de su presupuesto.

Hace 15 años dimos un paso importante en ello con la inyección de recursos anuales que significó la creación del Seguro Popular; el sexenio pasado retrocedimos porque hubo un recorte neto de presupuesto a la salud. Ahora no es claro que con el anunciado Instituto del Bienestar se aumente el presupuesto sino que será con los mismos recursos y, al contrario, lo que se ha hecho es restarle buscando ahorros por donde claramente es contraproducente.

