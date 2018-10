Ahora tenemos en el mundo muchos jefes de Estado que son populistas. Y existe la amenaza de que Bolsonaro, un populista de extrema derecha llegue a ser presidente de Brasil.

¿Cuál es la clave del éxito de los populistas para llegar al poder? La respuesta está en que fomentan obsesivamente la tentación de culpar de todo al otro, con una política de miedo. Su retórica de la confrontación y la ilusión de grandes soluciones inmediatas y simples a problemas complejos hace que la población se incline ante ellos. Hasta que la realidad les va abriendo los ojos.

Solamente los países con democracias consolidadas e institucionalizado espíritu autocrítico resisten, no sin peligrosos costos políticos.

Trump, el presidente del país que tiene la economía más grande del mundo, es un connotado populista de extrema derecha que llegó al poder apoyado por la población indignada por el deterioro de sus ingresos. Asimismo, tuvo el respaldo de los rusos. Después de sus discursos demagógicos,Trump se ha desentendido de los hechos para producir una realidad alternativa y además está su afán de generar un culto a su propia personalidad.

La experiencia de Trump ha generado mucha simpatía en los políticos que observan que la línea populista funciona para llegar al poder.

En Europa, en donde hay populistas triunfantes en Inglaterra, Hungría, Italia y Polonia, se ha fortalecido el liderazgo con visión de futuro y ánimo de progreso en las figuras de Angela Merkel y Emmanuel Macron. Ofrecen pluralismo en las ideas, sociedades abiertas y bienestar social. Ambos están en la línea marcada por los grandes europeístas, creadores de la Unión Europea: Schuman, Adenauer, Monnet, De Gasperi.

Sobresale el pragmatismo de Angela Merkel que ha logrado importantes alianzas políticas para gobernar. También su gesto generoso de aceptar la inmigración de casi 1 millón de refugiados procedentes del Medio Oriente. Esto no tiene precedentes.

Pero Merkel y Macron, si bien son muy importantes en sus países y a nivel global, no son suficientes para neutralizar las tendencias negativas de los líderes populistas, que están erosionando las bases del modelo democrático que surgió después de la segunda guerra mundial. Éste permitió el desarrollo de la economía del bienestar que consolidó las bases socialdemócratas en el norte de Europa y que son modelo de desarrollo económico y social.

Ahora los partidos políticos tradicionales han perdido buena parte de su base social y se multiplican las fracciones.

Si la política no recobra su autonomía frente a los mercados financieros y la sociedad no es capaz de manifestar su rechazo, no habrá límites a la especulación, la volatilidad y las desigualdades. Ejemplo de ello fue la crisis global del 2007.

El nuevo héroe del capitalismo, aplaudido por los populistas es el que quiere todo. Sus locuras las pagan los ciudadanos con sus impuestos y la pérdida de conquistas sociales.

Por ello, el reto político actual es proteger la libertad y construir instituciones que generen equidad. Y un desafío: ayudar a la población a protegerse de la manipulación.

Cada vez es más evidente que la fortaleza del Estado democrático depende de la cohesión social y de la calidad del bienestar. También de erradicar las falacias del nacionalismo, una política que sólo tiene sentido si los ciudadanos no creen que son una nación.