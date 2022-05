Hay personas que viven con su nombre, otras viven para su nombre. Es el caso, en la 4t, de Martí Batres (por José Martí), Lenia Batres (por Lenin) y Marx Arriaga (por Carlos Marx). Y, en honor a su nombre, son capaces de cualquier tropelía y desatino.

La propuesta de Marx Arriaga, presentada frente al Presidente en una mañanera, la semana pasada, es un buen ejemplo que, sin embargo, no es nuevo, eso es lo más grave.

En el año 2000, fue mi última experiencia, el Gobierno de la ciudad encabezado por el ahora Presidente, hizo la propuesta para construir unas preparatorias y una universidad. Requerían, sin embargo, de la aprobación de la Asamblea Legislativa del DF, entonces. Como vicepresidente de la Comisión de Educación, me di a la tarea de leer la justificación y los planes de estudio. En ellos encontré un párrafo lamentable: (cito de memoria) “El proyecto consiste en formar jóvenes que sean contrarios al proyecto neoliberal prevaleciente”. En aquella ocasión la secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa (ahora encargada del fallido proyecto de las universidades Benito Juárez), me invitó a mí y a María de los Ángeles Moreno (nuestra líder de bancada) a desayunar con el jefe de Gobierno. Se trataba de que yo explicara por qué habría de votar en contra de la creación de lo que a la postre sería un proyecto caro, desastroso en materia educativa y sin resultados palpables, pues los títulos carecen de validez y no se sabe de jóvenes (muy pocos, por cierto) que hayan terminado la prepa y hayan podido entrar a alguna universidad.

En aquel desayuno, me preguntó el ahora Presidente ¿por qué habría de votar en contra de la creación de las prepas y de la universidad, si mi familia estaba tan ligada a la educación? Y le contesté: “porque la educación, según el artículo tercero constitucional establecía la laicidad como elemento central de la educación y lo laico, no sólo se refería a lo religioso, sino a lo ideológico también. Y, en este caso, la propuesta del gobierno quería formar militantes de una ideología específica: la del jefe de Gobierno y la de Raquel Sosa. Si querían formar jóvenes críticos el margen y la posibilidad estaba dada. No por nada los asistentes a ese desayuno pensábamos, todos, de manera diferente, gracias a la educación que habíamos recibido. Nunca en nuestros años de educandos nos obligaron a pensar de una u otra manera y el proyecto presentado quería un pensamiento único, concreto y contrario a nuestro carácter nacional”.

El ahora Presidente no me contestó que estaba equivocado o que no era esa la intención. Se volteó a ver a Raquel Sosa y le preguntó: ¿Raquel, quién dejo ese párrafo ahí? Como si el error no fuera la concepción de ideologizar a unos miles de jóvenes de una manera concreta, sino de que los hubiera descubierto, por un error de edición del texto.

Ahora, con la supuesta representación de todo el pueblo de México que se arrogan Morena y el Presidente, con desfachatez, nos propone Marx Arriaga, cumpliendo el mandato de su nombre, que el nuevo proyecto educativo consiste en abandonar la ideología neoliberal y que ahora abrazaremos la ideología de la 4t, o lo que eso signifique.

Además, Arriaga lo presenta como una idea nueva.

La idea es vieja. Antón Makárenko (El Poema Pedagógico), pedagogo de la revolución rusa, ya había pensado y ejercido en varias escuelas de jóvenes delincuentes y de calle, que sólo en el trabajo y en la vinculación con la comunidad los jóvenes podrían reformarse y volver a los caminos de bien e incorporarse a lo que la revolución de Lenin llamaba el nuevo ser humano.

En esa escuela, no se les evaluaba, lo hacían ellos mismos. No había grados y lo más importante era su vinculación con la comunidad. Exactamente lo que Marx Arriaga propone más de 100 años después que se haga en México.

Obviamente no estamos en esos tiempos por muchas razones, pero sobre todo no somos autárquicos. México es uno de los países más vinculados con el mundo en el ámbito económico, jurídico, político y social.

Para ejemplo, la 4t toma a los países escandinavos en materia de salud, aunque sean capitalistas y neoliberales, como una aspiración. Para la educación, Marx Arriaga toma a lo que fue la Unión Soviética (ahora desaparecida) como una visión elocuente. Marx Arriaga no es Makárenko y debería reconocer que su pensamiento alternativo se lo debe a la libertad que encontró en sus aulas. Por hacerle honor a su nombre (no encuentro otra razón) nos hace una propuesta que, por inviable, autárquica y profundamente ideologizada, no sólo va en contra del artículo tercero constitucional, sino en contra de la mínima inteligencia, lectura del entorno y etapa histórica que vivimos, en resumen, una idiotez (en el sentido griego de la palabra) nada más, pero nada menos, también.