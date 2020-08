Ciertamente no es usual que el Secretario de la Defensa Nacional recuerde al Poder Judicial su obligación de apegarse a la ley y no liberar a criminales que, con muchos sacrificios, han logrado aprehender las fuerzas federales o estatales.

Inusitado, porque el general Secretario Luis Crescencio Sandoval tomó una posición política al repetir un reclamo presidencial. Por esa misma razón, asegúrelo usted, el mensaje fue registrado en el Poder Judicial Federal y en los estatales.

Sin embargo, ese posicionamiento conlleva la responsabilidad de que los operativos de las fuerzas federales o estatales se apeguen estrictamente a los procedimientos legales, para no dejar huecos que aprovechen los abogados de los acusados.

Irreprimible, la "bulla electoral"

Durante su gira por Nayarit el Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su voluntad de dialogar con los gobernadores, con todos los gobernadores, y anunció que se reunirá con ellos dentro de 10 días en San Luis Potosí.

Considero que los aparentes desencuentros recientes no son otra cosa que "bulla electoral", apegado así a su mensaje de hace muchas semanas, cuando puso en marcha su estrategia para la campaña electoral de 2021.

Pero a veces es irreprimible el instinto político. Pidió mandar "al carajo" al fraude electoral. Imposible no estar de acuerdo. Lástima que luego arremetió contra el relleno de urnas y falsificación de actos. Lo que sabe, y sabe bien, es sólo "bulla".

Catástrofe educativa, dice la ONU

Muchas, muchísimas insuficiencias, sin duda el plan de la SEP para reanudar las clases en todas las escuelas públicas de la República, insuficiencias que han señalado puntualmente innumerables expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Aún así, quien esto escribe sostiene lo dicho aquí. No hay tiempo, ni recursos para disponer a plenitud de la estructura que requiere la educación a distancia, ni tiempo para suplir deficiencias estructurales.

Muchas las limitaciones y fallas, pero el programa valdrá la pena si alivia un poco en México los efectos de la pandemia, que causarán, según el secretario general de la ONU Antonio Guterres, una catástrofe generacional a la educación.

Notas en remolino

Un deja vú el memorándum presidencial que presuntamente quiere situar a Pemex en los tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas y a la CFE en los del Presidente Adolfo López Mateos... Está apuntalado el subsecretario de salud Hugo López Gatell, pero es inteligente. Sabe que los funcionarios del gabinete en un régimen presidencial son como fusibles, cuando ya no son útiles se cambian... La jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum no cayó en el garlito de sus malquerientes de Morena que pedían en el Congreso local sanciones de mil pesos por no usar el cubrebocas. Ya no podrá bajar la guardia... Tanto que presumieron los del PT, aliados de Morena, al repetir aquello de "no somos ambiciosos vulgares" y pelean con todo por quedar bien y ocupar la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... Con un palmo de narices dejó la justicia federal al juez Jesús Delgadillo Padierna. Le demandan detener el proceso contra la esposa de Carlos Ahumada. Les quedó mal a sus tíos...