Una detonada preocupación se percibe en torno al poco entendimiento que el Senado —específicamente la Comisión de Justicia que lleva el senador Julio Menchaca— hizo notar sobre el tema del cannabis. El predictamen que han hecho circular y en el que aparentemente se basarían para discutir la legalización en México de toda la cadena productiva de la mariguana se quedó corto en varios aspectos, en particular el medicinal.

La buena noticia es que hay un claro banderazo de salida para la discusión. El Senado pidió a la Corte una prórroga de 10 días; esto se ve con buenos ojos, pues refleja que el proceso seguirá corriendo.

La versión que circula es que la Comisión de Justicia en el Senado le terminó arrebatando el tema de cannabis a la Comisión de Salud donde el senador Miguel Ángel Navarro tenía meses trabajando con instancias científicas y académicas que sí tienen claridad sobre la parte de seguridad sanitaria aterrizada a la realidad de los pacientes mexicanos.

Lo delicado del asunto es que el predictamen resultante prácticamente ignora el tema del uso medicinal, cuando es donde hay más urgencia de construir un andamiaje regulatorio dada la clara necesidad de demostrar evidencia científica para terapias. Hay muchos papás que importan a precio elevado medicamentos para sus pequeños con epilepsia, a la espera de la regulación, también retrasada, de la Cofepris. Otros fabrican de manera casera y rudimentaria su aceite medicinal de cannabis.

Aparte, está la enorme oportunidad que tiene México de participar y marcar pauta en un creciente mercado internacional de productos con potencial terapéutico si legaliza toda la cadena de producción en forma acertada.

El riesgo es que, si no se plantea adecuadamente, el país se puede quedar como el perro de las dos tortas: no cubrir correctamente nuestras necesidades terapéuticas (orillándonos a seguir importando productos de Canadá y Estados Unidos que van veloces en esto), y desaprovechar la posición envidiable, en muchos sentidos, para convertirnos en abastecedor de materia prima de cannabis y, ¿por qué no?, en productor de opciones terapéuticas con cannabis hacia el mercado norteamericano.

Tal parece, nos dicen, que en el Senado no captaron que se requiere seguir avanzando en la reforma del 2017 a la Ley General de Salud; en su predictamen apenas si mencionan el uso medicinal como si se diera por hecho que eso ya está definido. Cuando en realidad no. Es donde más prioritarias son las definiciones.

Hay grandes incógnitas no sólo para los industriales interesados, sino para los especialistas, científicos y académicos —empezando por los de la UNAM que tomaron la batuta—que esperan tener líneas claras para la investigación y desarrollo del uso medicinal supuestamente legalizado en el país desde hace dos años.

Y es que tal parece que hay confusión en torno a los mandatos de la Suprema Corte de Justicia que van por dos cauces: uno es el ordenado al Ejecutivo, específicamente a la Secretaria de Salud —y más específico a la Cofepris— para que ya reglamente precisamente el uso terapéutico legalizado en el 2017. Y otro distinto es la instrucción al Legislativo para que ponga orden legal en toda la cadena de producción para el consumo adulto de mariguana que ya da por sentado como un derecho ante los amparos obtenidos por cada vez más personas para su cultivo y consumo personal. El punto es que ambos caminos van ligados porque el uso medicinal es también parte de la cadena de producción y, a final de cuentas, todo es en función de la misma planta. Y esto es lo que parece estarse obviando. El Legislativo nos debe mayor claridad sobre el tema.