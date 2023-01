En Querétaro, se reúne la República, ¿dividida?

Fue el Presidente José López Portillo –“el último Presidente de la Revolución”, según se definió él mismo-, quien dijo de la celebración de la Promulgación de la Constitución cada 5 de febrero “la República está reunida”.

Fiel a la tradición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la ceremonia en Querétaro a la cual asisten el gabinete - corcholatas incluidas-, los titulares de los otros Poderes de la Unión y los gobernadores de las 32 entidades.

Históricamente el mensaje, pese al matiz político, pide unidad de la República. Veremos si, a año y medio de la elección presidencial, el Presidente, indiscutible jefe de campaña de Morena resiste la tentación de un discurso electorero que atice la discordia.

Morena, malos tamales de chipilín

El mañanero calificativo de “ridiculez” a la decisión del Tribunal del Poder Judicial de la Federación que calificó de inaceptable por ilegal el uso de los muñecos a imagen del Presidente de México en las actividades electorales, puso en marcha una campaña, aparentemente inofensiva.

Todo el oficialismo, igual Mario Delgado en el Partido, que Ignacio Mier desde San Lázaro, ablandan a la opinión pública para que vea inofensivo el ilegal uso electoral de la figura presidencial desde hoy hasta la elección presidencial en junio del 24.

Es detalle revelador que desde Palacio inciten a desafiar al Poder Judicial, apenas un atisbo de la tónica de la campaña oficial, obligada a violar la ley porque el Partido Oficial, sin la figura del Presidente es igual a un tamal de chipilín, pero sin chipilín.

Hasta entre extorsionados hay clases

En la mañanera se informó que “ya se ven las quejas de dos empresas mineras canadienses por las extorsiones en Guerrero”, pero sin explicar cómo, pues en aquella entidad las bandas criminales controlan comunidades enteras.

Probablemente el Ejecutivo evite las extorsiones a las mineras canadienses, pero, si como dicen los especialistas en asuntos de seguridad, las extorsiones han acorralado a las pequeñas y medianas empresas mexicanas en todo México, bien podrían éstas pedir trato parejo.

Bien que protejan a las mineras canadienses, pero si las pequeñas y medianas empresas mexicanas son las mayores generadoras de empleo, qué pena que su pequeñez impida que sus quejas pesen igual que las canadienses.

NOTAS EN REMOLINO

El 31 de enero en la vieja sede del Senado en el Centro Histórico ante la plenaria de los senadores de Morena y aliados tendrán equitativas intervenciones la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el titular de Gobernación Adán Augusto López y el líder de la mayoría senatorial Ricardo Monreal. Más parejo no puede ser... De acuerdo con lo dicho por Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, a Joaquín López Dóriga en Fórmula, cambiar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles será operación laboriosa... Luis Armando González Placencia, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue elegido secretario general de la ANUIES... El poeta británico George Herbert desde la distancia de casi cuatro siglos definió a muchos con su frase hoy tan vigente: “La indignación moral no es más que envidia con aureola” ...