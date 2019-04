Ante los diputados, el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera expuso opciones fiscales a legisladores con la responsabilidad de contrarrestar con legislación adecuada los efectos de la baja recaudación fiscal y crecientes recortes presupuestales.

Lo expuesto por el subsecretario Herrera fueron conceptos de racionalidad financiera, mostró la ventana de oportunidad que ofrece la federalización del predial y que los Estados cobres tenencia vehicular.

Cosas de sentido común. Pues no.

Ayer, en presencia del funcionario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era falso lo dicho sobre tenencia. Dejó claro que la política económica se conduce en Palacio Nacional. Bueno, cada quien tiene su límite de sofocones, el tiempo dirá cuál es el de Arturo Herrera.

¿Sin informe? Culpa de los ex presidentes

En el Senado, la petista Nancy de la Sierra propuso la reforma constitucional que haga posible que el Presidente de la República acuda, a la apertura de sesiones del Congreso y lea su informe de labores, la verdadera rendición de cuentas dijo.

Hasta ahí, bien; pero la senadora de la Sierra culpó a los expresidentes por haber forzado el cambio constitucional que los relevó de la obligación de acudir ante la sesión del Congreso General, como decía la Constitución del 17.

Ignoró que, desde que la izquierda no dejó entrar a Fox al Palacio de San Lázaro, ningún Presidente pudo entrar ya. O la batalla cuando esa misma izquierda quiso provocar una crisis constitucional al intentar bloquear la toma de protesta del expresidente Calderón. Desmemoriados.

Congelan reforma educativa, ¿quién gana?

Al anunciar que si no se acepta la Reforma Educativa que propone para derogar la reforma educativa peñista, el Presidente López Obrador, a querer o no, pareció estar dispuesto a abandonar la batalla contra la CNTE.

Hay frustración porque descubrieron que a los profesores de la Coordinadora no les importa nada que no sea la recuperación de las prebendas que les quitó la reforma peñista. Mantienen arrinconados al Ejecutivo y al Legislativo. Hasta físicamente asediados.

No sabemos si logrará el gobierno lopezobradorista siquiera imponer el marco legal educativo previo a 2013, o si, como dice Mario Delgado, deja vigente la reforma peñista con algunos ajustes. Vale la pregunta, ¿Quién gana?

NOTAS EN REMOLINO

Uno se pregunta si, al explicarle a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, era necesario que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le diera dos rayones a las Fuerzas Armadas.

Rudeza innecesaria... Por cierto, hizo bien en salir al paso de quienes criticaron por darles seguridad personal a los expresidentes Fox y Calderón, pues sus fans andan al borde del delirio... En entrevista con el diario hispano El País, Marcelo Ebrard dice que no invitarán a Trump a venir a México. Y, procedió a apuntar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero como la autora de la política migratoria que abrió las puertas a migrantes centroamericanos... Anunciaron el Palacio la creación del Instituto Nacional de Salud del Bienestar que sustituirá al seguro popular. Lo importante, para el ciudadano de a pie, no es el nombre, sino el beneficio que le proporciona... Se le empieza a acabar el tiempo a la Secretaria de Economía Graciela Márquez para gestionar ante Wilbur Ross, titular de Comercio de Estados Unidos, que no se acabe el acuerdo tomatero. Vence el 7 de mayo... Al reunirse en los próximos días con Hacienda, descubrirán los gasolineros que ya hubo un cambio, chueco o derecho, les apretarán las tuercas como nunca lo hicieron gobiernos anteriores... Con “escandalosas revelacione” de lo que costaba operar el avión presidencial “José María Morelos”, se busca contrarrestar las, estas sí, revelaciones del altísimo costo por tenerlo “parqueado” en un deshuesadero de California. Más, claro, los abonos al vendedor...