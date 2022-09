Empleo como nunca y donde siempre

No todo tiene que ser sombrío, y cuando existen buenas nuevas por igual hay que destacarlas en un México ávido de buen rumbo. Y en ese particular casillero del empleo, donde hay una sensibilidad reconocible, es una gran noticia el que la economía mexicana documente en el mes de agosto el mayor crecimiento en la creación de empleo formal del cual se tenga registro. Una elevación en números de 157,432 puestos de trabajo, que a su vez deja un saldo en el Instituto Mexicano de Seguridad Social del orden de 21 milones 236,866 asegurados es una cifra que, por igual que albricias amerita análisis.

En primer término, bien se puede argumentar que el incremento obedece a la estacionalidad que representa el mes de agosto en lo general, y en lo particular en este año de total apertura para la educación presencial. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta los rubros con mayor crecimiento, encontramos que el mayor incremento se ubicó en comunicaciones y transportes y en construcción. Así que el impacto por la apertura escolar se vuelve tangencial aún cuando significa re contrataciones de docentes, suma de empleados por demanda en comercios que dan servicios al sector educativo y en general revolvencia por las necesidades propias del ramo.

Aquí lo interesante es avizorar si en realidad los esfuerzos por honrar el credo de erradicar la pobreza en los lugares donde mayores rezagos son la constante, están rindiendo fruto alguno o si nuevamente, la dinámica económica de las regiones que tradicionalmente presentan avances, sigue siendo la constante en nuestro país. La respuesta se vislumbra cuando se ve en donde se encuentran los mayores repuntes respecto al empleo formal.

En primer lugar, encontramos la tradicional Ciudad de México la cual logró ocupar un total de 19,566 vacantes. Así, la CDMX creció en sectores de construcción mayoritariamente, de servicios para empresas, personas y hogar, y por igual en comercio en términos generales. En un segundo lugar, el mayor crecimiento de empleo formal fue para Nuevo León, y el tercero para Jalisco con incrementos de cerca de 18,000 y 15,000 puestos respectivamente.

Es aquí donde el análisis entra en tensión; los incrementos en empleo formal para el sureste mexicano no solo son modestos, sino plenamente insuficientes para las necesidades de la economía. No han bastado los grandes esfuerzos apuntalados en magnas obras para detonar desarrollo en Tabasco, Chiapas o la península de Yucatán. Ahí, a pesar del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, no existe palpablemente un desarrollo sostenido que se refleje en mayor empleo y mejores salarios.

Sencillamente el desarrollo basado en empleo y anclado en otros indicadores, va por los mismos rumbos que en los tiempos de acerado liberalismo. ¿Qué falta para que de verdad sean primero los pobres, los primeros en tener a la mano empleo bien remunerado?

