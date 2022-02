“Coronavirus, coronavirus, lávese las manos, hágalo seguido”, decía el jingle de la pandemia. Mi hija de entonces recién cumplidos tres años, agregaba graciosamente al ritmo de la canción “Coronavirus, coronavirus, lávese las manos, hágalo seguido, coronavirus, coronavirus, nunca te daré mis sentimientos.”

Después, una tarde a finales de diciembre del 2021, mi suegra, mi hija de entonces cuatro años y yo, estábamos por entrar al super. Antes de bajarnos del coche, empezó lo que se ha vuelto una discusión común en algunos sitios: el cubrebocas que incomoda, que aprieta, que queda flojo, que molesta.

Intentando ajustárselo, lo rompí. Mi hija insistió: “No quiero entrar al super, yo me quedo en el coche.” Fue ya llorando y cargada que la bajé del coche, en lo que le compraba un nuevo cubrebocas: “¡Me voy a contagiar de Covid!.”, gritó, mientras trataba de taparse la cara con su playera. En cuanto le puse el nuevo cubrebocas, se calmó. ¡Claro, por eso prefería quedarse en el coche! Las y los niños poco nos dicen sobre su forma de asumir la pandemia, los adultos lo platicamos con nuestros pares, tenemos la conciencia para asumir lo que un evento como este implica en la historia de la humanidad, conocemos de los riesgos, hemos sufrido las pérdidas y lo hablamos, lloramos, bebemos o nos empastillamos. ¿Y los niños? Mi hija lleva casi la mitad de su vida en pandemia. Dejó de ver a sus compañeros, pasó tropezadamente por el intento de clases por Zoom que empezó por ser tierno y terminó por ser un desastre. Ahora se pone y quita el cubrebocas sin que tenga que pedírselo, lavarse las manos no es un tema que se discuta, y parece que los menores son los que mejor han entendido cómo cuidarse, hasta que claro, la posibilidad de contagiarse se convierte en terror.

Ese, es el grupo a quien el Secretario de Salud, Alcocer ha decidido no vacunar. El subsecretario Hugo López Gatell insiste en que estadísticamente no es necesario, se contagian pocos, no mueren tantos como para que valga la pena cuidar de ellos. Hace una semana conversé con una persona que había estado en la Ciudad de México por un tema de salud, su hija, de ocho años, una niña sana que sufrió un accidente tuvo que ser operada, le pusieron varios clavos, uno de ellos se infectó y como no podía ser tratada en su estado, sus padres la trasladaron a la ciudad. En el hospital se contagió de Covid-19, no logró superarlo y murió. El padre regresó a casa con las cenizas de su hija en una caja.

La pandemia ha ganado esa batalla, contrario a lo que cantaba mi hija, se ha llevado nuestros sentimientos, todos.