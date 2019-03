En la Huasteca Potosina ha convocado el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la población a que "le ayuden a empujar el elefante reumático que representa en estos momentos el gobierno", pues dice que moverlo es tarea de todos.

La realidad es que no es así, la responsabilidad de mover al gobierno es del Presidente y de todos sus colaboradores. De alguna manera, sin embargo, es lo más cercano a un reproche a su gabinete, con la evidente frustración del lento ritmo de la administración.

El ritmo, lamentablemente, refleja las fallas de cálculo y muchas decisiones que, por el ánimo vindicativo que se tomaron amenazan la marcha normal del gobierno y revelan una lenta curva de aprendizaje para las aburridas, pero indispensables rutinas de la administración pública.

Intratable, Trump en campaña

El gobierno mexicano ya tiene la experiencia de lo intratable que puede ser un Donald Trump en campaña, experiencia que, de alguna manera, debe servirnos para lidiar, no para confrontar, con el rol de piñata favorita que nos asignó.

Está ensoberbecido porque ya intuyó que el Congreso ni siquiera intentará el impeachment, lo cual le da la ventaja política que necesitaba para buscar la reelección, mientras los demócratas se hacen bolas con docenas de aspirantes.

No habrá nada que contenga al inquilino de la Casa Blanca y, aún quienes no coinciden con el Presidente, deben aceptar que nos harán falta tácticas inteligentes para los siguientes dieciocho meses.

Reforma educativa, el parteaguas

Nada nuevo que los dirigentes de la Coordinadora magisterial, la CNTE, amaguen otra vez al gobierno lopezobradorista, porque a ellos no les hacen mella las descalificaciones, pues no buscan popularidad, sino mantener sus prebendas.

Por momento, la semana pasada pareció que se les daría todo lo que pedían, tal parece que no será así, pero como sea ellos mantienen la presión sobre los funcionarios federales y los legisladores, porque son expertos en el chantaje político.

De cómo resuelvan los morenistas, funcionarios y legisladores, el proceso de su reforma educativa, dependerá cómo será la relación con la CNTE y tantos grupos radicales que quieren cobrar el respaldo a Morena. Un parteaguas sexenal.

NOTAS EN REMOLINO

Decidida la desaparición de las calderonistas estancias infantiles, como enfrentan amparos, los funcionarios morenistas tienen dificultades para argumentar. Por ejemplo, cuando la Secretaria de Bienestar María Luisa Albores revela que había "50 mil niños fantasmas en el programa", uno supone que no contradice a la Auditoría Superior de la Federación que dictaminó "irregularidades" en sólo el 7 por ciento de las estancias... Si se empeñan los duros de la administración lopezobradorista a revisar y revisar todas las licitaciones del sector salud, se corre el riesgo de que, sin quererlo, provoquen escasez de medicinas y hasta de equipos y su mantenimiento... Quien esto escribe cree que, dicho fraternamente, el Presidente se equivoca al creer que es más eficaz entregar el dinero a los padres de niños y jóvenes con discapacidad que a las organizaciones que los atienden- Conozco el tema y créame, señor Presidente eso no ayuda a los padres, los deja en mayor desamparo... Las paradojas de las contingencias, este domingo en contingencia ambiental, se celebraron dos eventos deportivos organizados por las autoridades capitalinas.... Que no la desinformen, señora Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum, las manifestaciones contra operativos policíacos las organizan grupos vinculados a las bandas criminales, porque las extorsiones en el Centro no solo siguen, han aumentado...