Ya es oficial el decreto que le quita a todas las dependencias del Gobierno de la República el 75% del gasto en servicios generales y en materiales y suministros, para atender "otras prioridades".

Uno se pregunta cómo esperan de Palacio Nacional eficiencia de funcionarios sin prestaciones y sin la cuarta parte de su salario y de empleados que deben ahorrar en luz, teléfono, impresión de documentos y artículos de limpieza, entre muchísimos más.

Se quejan a cada rato en las "mañaneras" del elefante reumático, al referirse al servicio público federal, pues ese elefante ahora no podrá ni siquiera asearse y debe hacer lo del mítico caballo del español. Esperemos que con mejor suerte.

Insumos de China, ¿para una emergencia?

Han llegado de China más de una docena de embarques aéreos en Aeroméxico, con insumos para el sector salud, muchos insumos, no sólo respiradores. En cada viaje, se nos ha dicho, llegan millones de mascarillas u otro equipo protector.

Sin embargo, aunque en la conferencia vespertina hacen como que la Virgen les habla y no explican cómo y donde se distribuyen esos insumos, pues siguen los reclamos del personal de salud por insuficiente material protector, entre otros.

Alguien recordó a aquel menesteroso que enfermó gravemente y fue llevado a un hospital gratuito, donde le curaron. Al salir, los vecinos le reclamaron que en su colchón ocultaba miles de pesos. Explicó: "sí, pero son para una emergencia".

Pronto Ebrard debe dedicarse a la SRE

A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asigna al canciller Marcelo Ebrard numerosas tareas ajenas a su posición, pues igual está en el sector salud que en Segob, los próximos meses exigirán hilar fino en política exterior.

Tendrá que dedicar su tiempo a impedir que la inminente guerra fría entre China y Estados Unidos o las razones del inquilino de la Casa Blanca por la sola posibilidad de no ser reelecto atrapen a México en un peligroso remolino.

Nadie sabe cuál será el escenario geopolítico de los próximos meses, menos en el año próximo, pero si sabemos que cualquier error puede dejar a México no en una posición incómoda, sino peleado hasta con la cocinera.

Notas en remolino

Los hospitales acapulqueños están casi desbordados y nadie auxilia al gobierno guerrerense. Sería criminal que el impedimento del gobierno federal fueran razones facciosas, de partido... No debemos confiarnos. Dijo el coordinador de los diputados morenistas Mario Delgado que iniciativa de Dolores Padierna sobre fideicomisos iba a la congeladora, no que se retiraba... Ganaron los cineastas mexicanos al mantener el fideicomiso de FIDECINE. Una pregunta, ¿financiará la 4T películas que la critiquen ferozmente como la "Ley de Herodes" criticó al antiguo régimen?... Al gobernador poblano algo le pasó. Su decreto es una virtual expropiación de la educación privada de la entidad. Tan sobrio y lúcido que parecía cuando era senador... ¿Quiénes desde Palacio Nacional empezaron a grillar a César Yáñez?... El pudor del Gobierno de la República para aplicar la ley les ha dado a los gobernadores un margen que no desaprovecharán...