Reclamos, críticas, advertencias y hasta prevenciones de representantes de empresas estadounidenses provocó la iniciativa preferente de Reforma Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

Para paliar ánimos, los legisladores morenistas ofrecieron oootro “parlamento abierto” ese diálogo de sordos en que tantos participan con la ilusión de aportar a la iniciativa, sin saber que se tratan de oírlos, pero no de escucharlos.

Si algunos creyeron que habría diálogo, el martes salieron de dudas cuando desde Palacio Nacional advirtieron: “a la Reforma Eléctrica no le cambien ni una coma”. Una oferta que, como dijo el clásico, ningún diputado morenista podrá rechazar.

Sheinbaum: hay espacio para todos

A la queja de don Jesús Reyes Heroles por las travesuras de Arturo Durazo, el presidente José López Portillo le dijo: “sí, pero “el negro” se dejaría matar por mí”. A su modo explicó que, en los equipos políticos, como en la vida, nadie sobra.

Eso explicaría la contundencia con que la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, salió al paso de las críticas y señalamientos contra René Bejarano que, obviamente involucran a la diputada Dolores Padierna.

La pareja Bejarano-Padierna ha construido su organización con presencia en muchos Estados, pero principalmente aquí. Apenas van 26 meses del sexenio y, al más viejo y clásico estilo, es la hora de sumar, no la de restar.

México y su otrora orgullo médico

A pesar de los avatares políticos, hasta hace pocos años, el sistema mexicano para la formación de médicos y especialistas gozaba de prestigio internacional, Muchos prestigiados profesionales latinoamericanos se formaron en México.

Obviamente el sistema de residencias médicas puede mejorarse, pero, digan lo digan los doctores Alcocer y Gómez Gatell, quienes hicieron especialidades en el extranjero aprendieron a valorar la educación recibida en México.

Por razones que nadie explica, porque, dado el ambiente en Palacio Nacional, nadie las pregunta, el Gobierno de la República quiere mandar a médicos mexicanos a estudiar especialidades a Cuba, Dejan la impresión de que la opinión pública les vale.

NOTAS EN REMOLINO

Lo de quitarle la mitad del presupuesto a los partidos es un fuego fatuo de Morena. A la obsecuente senadora tabasqueña Mónica Fernández que la presentó debieron evitarle el bochorno y explicarle que en época electoral no se puede cambiar la ley electoral, entre otros detalles constitucionales… Ya está todo casi listo para que la maestra Delfina Gómez tome posesión total de la SEP. Su tarea inmediata será tener todo listo para cuando Presidencia quiera la reapertura de escuelas. Y no querrá una mala calificación… ¿Qué pasa con Emilio Lozoya? Su guion estaba clarísimo, sólo tenía que hacer declaraciones dictadas, pero algo no marcha, cuando la FGR finca nueva acusación a la esposa de Lozoya, quizá para presionarlo… Que uno reconozca que los gigantes tecnológicos pueden amenazar a los Estados Nación, no significa que esté totalmente de acuerdo con la iniciativa de regular las redes sociales, pues sus términos más bien conducen a ponerlas bajo el control estatal. Y eso, con todo respeto, tampoco… Amárrense los cinturones. El agua del Cutzamala está a su nivel más bajo en 25 años. En riesgo, pues, el suministro de agua a CDMX…