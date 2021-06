Tal parece que los comicios que se efectuarán el próximo domingo en el país, no sólo serán los más profusos de la historia al estar en juego 20,792 cargos públicos, también serán los más sangrientos. Desde que se inició el proceso electoral —7 de septiembre del 2020— hasta el pasado fin de semana se habían contabilizado 88 asesinatos de políticos; entre ellos 2 candidatas y 33 candidatos, en las regiones donde, al parecer, el crimen organizado tiene más fuerza que el mismísimo gobierno.

La última ejecución —hasta el momento— se efectuó el pasado martes, en Moroleón, Guanajuato, en la persona de Alma Rosa Barragán, aspirante a la alcaldía de aquél municipio por el partido Movimiento Ciudadano. Según se supo, la candidata asesinada era madre de Fernando Tonathiuh Sánchez Barragán, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el sur del territorio guanajuatense. La candidata fue asesinada por el Cartel de Santa Rosa de Lima, acérrimo rival del CJNG, en la disputa por el control del narcomenudeo y el robo de huachicol.

En la misma acción murieron dos hombres y tres menores de edad resultaron heridos. No obstante, el peligro que se vive en la zona, Alma Denisse Sánchez Barragán, hija de la candidata asesinada y hermana del capo mencionado, aceptó participar en el proceso electoral sustituyendo a su señora madre. ¿Amor? ¿Valor? ¿Intereses creados?

En cuanto a la guerra de lodo —por usar un eufemismo menos pestilente— se puede ilustrar con tres ejemplos que atañen a los tres principales partidos.

Contra el PAN está el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, para unos todavía gobernador de Tamaulipas, aunque para otros no puede estar en funciones, en razón de haber sido desaforado por la Cámara federal de Diputados para que sea investigado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, el panista actúa en contravención del pacto federal con el argumento que su fuero proviene de la Constitución estatal. Los legisladores de Morena están encargados de echarle leña, constantemente, al caso para no bajarlo de los medios y desprestigiar a los blanquiazules.

Contra el PRI, apenas se supo, por medio de la revista Forbes, que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, está acusado ante el Servicio de Administración Tributaria, de la contratación de empresas fantasmas cuando fue gobernador de Campeche, para hacer operaciones falsas y desvío de recursos por 59 millones de pesos.

Por lo que respecta contra Morena, la oposición no ha hecho el ruido que debería de hacer por el caso de la Línea 12 del Metro. Y no lo ha hecho porque ese tema no involucra a López Obrador. Ellos piensan —cuando menos así se han mostrado— que desprestigiando a AMLO lo ciudadanos no votarán por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De ahí que a unos días de las elecciones, cayó, diría el clásico que es el mismo al que va dirigida la bomba, como anillo al dedo el artículo y una de las portadas de The Economist, publicó dos, una referente a Israel y Palestina y otra en la que se afirma que AMLO es “El Falso Mesías de México”. En el texto se invita a los votantes “a frenar a un presidente hambriento de poder en México”. Un mandatario que “aplica políticas ruinosas con medios impropios”. Al fin inglesa y como tal colonialista, la publicación sugiere: “Estados Unidos no debe cerrar los ojos al autoritarismo progresivo en su patio trasero” Reconoce que “personalmente no es corrupto. Sin embargo representa un peligro para la democracia mexicana”. Esto huele a Antonio Sola que casualmente la semana pasada y la anterior estuvo por aquí.

Definición

Un candidato es un tipo que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres, con la promesa de proteger a unos de los otros.