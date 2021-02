A los partidos aliancistas les llovieron críticas de los analistas del Altiplano, en el popular ejercicio de exigir a los políticos actuar para el México que debiera ser, no para el México que es.

Fútiles las críticas por las listas hechas públicas, pues son para plurinominales y las que importan son las candidaturas de mayoría en cada distrito, en esas deben conjugarse los intereses locales.

Acá en el Altiplano parece no entenderse que esas son las que importan, que las otras concilian grupos, pero las esenciales son las que se negocian con los grupos locales de poder. Curioso, parece sólo Palacio entendió la amenaza.

SCHP: menos carga fiscal a Pemex

Hace casi 43 años, cuando se descubrieron los vastos mantos petroleros frente a Campeche y Tabasco, surgió el aguafiestas que advirtió que si ya habían calculado que las ganancias de Pemex estaban sujetas al constitucional reparto de utilidades.

En una de esas reuniones “tete a tete” que solían tener los Presidentes, alguien sugirió gravar los ingresos de Pemex, para no dejarle las ganancias al sindicato. Así se idearon derechos y cobros anticipados de impuestos, vigentes hasta hoy.

Hoy, que Pemex no es ni sombra de lo que fue, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, anuncia que gradualmente se aliviará su carga fiscal, para darle viabilidad financiera. Veremos.

SRE: quimeras contra tráfico de armas

Otra vez ha insistido el jefe de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores Fabián Medina en una perspectiva de las charlas con Estados Unidos sobre el tráfico de armas que parece nacer de una quimera, no de la realidad.

Ha explicado, otra vez, que “el Gobierno de México busca la regulación de la venta de armas en Estados Unidos” y urgió a mejores prácticas para verificar antecedentes de quienes las compran.

Nos guste o no, la segunda enmienda de la Constitución norteamericana garantiza a los ciudadanos el derecho a portar armas. Por eso el libre comercio. Un derecho que allá es políticamente delicado tocar. Menos si México no ofrece nada a cambio.

Notas en remolino

Mal, la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum. Se entiende que sigue una línea presidencial. Y sí, hay policías abusivos, no todos. Uno supone que los protocolos para enfrentar los revoltosos no incluyen soportar obligadamente empujones y mentadas. Cierto, mucho está en juego, pero sin la ciudad en paz no se gana… Le quedan tres semanas al Senado para decidir sobre la iniciativa preferente sobre la industria eléctrica. Por lo pronto, hasta el cielo se nubla con los intercambios entre los intereses de uno y otro lado… Alguien mencionó hace unos días que hace 9 años se aplicaron en pocas semanas 23 millones de vacunas contra la influenza. Sola la SSA, dicen. Sí, sí, pero eran otros tiempos. Quizá electoralmente menos creativos… El director del INSABI Juan Antonio Ferrer dijo a los gobernadores que, para julio, o sea, pasadas las elecciones, podrían comprar la vacuna Moderna. Claro, la más cara de todas… Ideologías aparte, hoy que Cuba emprende enérgicamente su perestroika, México no puede quedarse al margen de un proceso que quizá lleve años, pero ya se inició. Es nuestra otra frontera…