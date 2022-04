No sin ironía, Gideon Rachman, el internacionalista del Financial Times, afirma que si bien fueron los franceses los que inventaron la división derecha-izquierda (nuestra práctica parlamentaria, por ejemplo es francesa, las fracciones se colocan a la izquierda o a la derecha del orador), en la reciente elección, justo, los dos candidatos a la singular presidencia francesa rechazan esa división. Rachman sitúa la narrativa de la disputa entre globalistas y nacionalistas. En realidad esos son los términos que utiliza Marine Le Pen, la ultranacionalista, para atacar a Emmanuel Macron, promotor de una mayor integración europea. El discurso de Le Pen se plantea en términos similares a los de Trump, a los de los que apoyaron el Brexit y a las ideas de teóricos políticos del régimen de Putin. La idea de que la nación y la cultura nacionales están en peligro debido al poder ganado por las instituciones internacionales, prevalece entre las plataformas antisistemas en el mundo.

Ambos candidatos no encabezan a los partidos tradicionales, los republicanos, de derecha moderada y los socialistas, fueron ambos vapuleados en las elección presidencial, aunque son los encargados de gobernar la mayoría de la ciudades y regiones. Los votos de la primera vuelta fueron el 28% para el centrista Macron, el 23% para la radical de derecha Le Pen y 22% para el radical de izquierda Mélenchon. El resultado corresponde en buena medida a la explicación del crecimiento de los candidatos antisistema que ofrece el profesor de la Universidad Complutense Ignacio Sánchez-Cuenca, en texto reciente “El Desorden Político”. Su tesis, como la de la mayoría de los politólogos, es que los fenómenos electorales, que favorecen a opciones políticas extremas, no son ni solamente, ni principalmente, resultado de factores económicos, como la desigualad o la crisis de 2008, sino de la falta de intermediarios, como los medios y los partidos, entre las y los candidatos y los electores.

El voto antisistema muestra el juicio que tiene una parte de la población de que las sociedades han tomado un rumbo equivocado. En Francia, por ejemplo, el 72% considera que su generación vivirá peor que sus padres y el 79% de las personas apoya la frase de “a los partidos políticos tradicionales no les preocupa lo que piensa gente como yo”. Sánchez-Cuenca muestra como los votantes de las opciones radicales de derecha en Europa Occidental son personas de bajo nivel educativo, con trabajos manuales, que viven en comunidades medianas o pequeñas. Sus motivos para votar son más ideológicos que económicos, de defensa de la identidad nacional y en contra de la migración. De acuerdo con una encuesta de Ipsos Francia, el voto por Le Pen fue mayoritario entre personas de 50 a 60 años, entre quienes no concluyeron el bachillerato, entre los que ganaban 1,250 euros al mes y los que viven en localidades de menos de 10,000 habitantes. La izquierda radical, por el contrario, se ha presentado casi exclusivamente en países europeos del sur (España, Portugal, Italia, Francia, Grecia), además de Irlanda, en donde se ha fortalecido el histórico Sinn Féin. Sus votantes suelen ser jóvenes con estudios, que no han encontrado opciones laborales adecuadas, esto sí, especialmente después de las crisis financiera de 2008. Mélenchon, por ejemplo, ganó más votos que los demás entre los menores de 35 años, entre los desempleados y casi iguala a Macron entre quienes tienen estudios universitarios y en las ciudades.

Sánchez-Cuenca es relativamente optimista con respecto a lo que va a suceder en Europa Occidental, señala que en realidad las opciones radicales no mantienen sus niveles de apoyo, existe una alta volatilidad en el voto. Que se encontrará un equilibrio. Advierte que la social democracia vive una situación paradójica, su apoyo electoral es decreciente, apenas supera el 20%, pero al mismo tiempo es la opción que ha dado estabilidad de gobierno en países como España, Portugal y Alemania. Por lo pronto, las cuentas dan a Macron 9 puntos de ventaja frente a Le Pen, pero de nuevo, la derecha radical francesa se las arregló para estar en la recta final de la presidencia.

