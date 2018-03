El ex dirigente nacional de la CNC; el hijo de un ex gobernador y una senadora; un ex candidato a gobernador; un ex senador que renunció al PRI hace unas semanas y se cambió de organización política para ser candidato y el polémico presidente municipal de San Blas conocido más por su apodo (Layín), y su dicho de haber robado poquito, que por su nombre de pila, se perfilan como candidatos a la gubernatura de Nayarit.

En el PRI, aunque formalmente existen dos candidatos, el ex presidente de la CNC, Manuel Humberto Cota Jiménez y el ex presidente municipal de Bahía de Banderas, Juan Ramón Cervantes, todos dan por sentado que la cargada favorece al primero,

incluso el gobernador, Roberto Sandoval, ha manifestado públicamente su respaldo.

El también senador con licencia se apresta a ser el abanderado del tricolor, luego de que su principal contrincante en la elección interna, el ex senador Raúl Mejía, quien es señalado como cercano al ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se inconformó con el proceso y decidió abandonar el partido para buscar y lograr el respaldo del partido Movimiento Ciudadano.

En la oposición al gobierno estatal se logró concretar la alianza PANPRD y la encabeza el joven empresario Antonio Echevarría García, hijo del único ex gobernador surgido de un partido diferente al PRI en Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez y de la senadora y ex candidata a la gubernatura Martha Elena García

Domínguez.

El virtual abanderado de la alianza y aficionado a la charrería no tiene experiencia política alguna; sin embargo, logró vencer en la elección interna a su tío Leopoldo Domínguez, presidente municipal con licencia de Tepic, quien era fuertemente apoyado por el grupo del diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

De acuerdo con los términos en que se concretó este año la alianza electoral entre PAN y PRD, donde también se renovará el Congreso y 20 presidencias municipales, al panismo le tocó poner al candidato, el PRD designará al candidato a la presidencia municipal de Tepic, el PAN elegirá en 10 municipios, el PRD en cuatro y PT y PES en las restantes.

En el caso de Morena, el elegido es Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ya fue candidato a la gubernatura, en el 2005 postulado por el PRD, PT y PRS. Goza de fama pública.

También buscan el registro seis independientes, entre los que destaca el presidente municipal con licencia de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva.

En esa entidad del occidente del país, gobernada por el PRI y habitada por 1 millón 181,000 personas, las elecciones se celebrarán el 4 de junio.

Desde el 8 de febrero y hasta el 14 de marzo se realizarán las precampañas; el registro de candidatos ocurrirá del 21 al 26 de ese mes y las campañas serán del 2 de abril al 31 de mayo. La toma de posesión del nuevo gobernador será el 19 de septiembre.