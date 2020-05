Se conoció el primer caso de Covid19 en México, cuando faltaban un par de semanas para 8 y 9 de marzo. Por suceder, la marcha que unió a feminsitas, nuevas feministas, mujeres que no se identifican con el movimiento, y otras tantas más que nunca antes habían marchado. Los chats a los que se sumaba la prima, la amiga que no tiene con quien ir, la cuñada, la tía, la abuela, daban cuenta de el grito de ¡ya basta! que nos atravesaba a todas.

A ese domingo que quedó enmarcado por las jacarandas, las consignas, las canciones y los constantes intentos por desincentivar que las mujeres llegáramos al Zócalo, le siguió el primer paro laboral de mujeres en la historia del país. Cuando apenas estábamos empezando a cuantificar el impacto económico del paro, a revisar si las empresas podrían traducir su apoyo en mejores prácticas al interior, cuando la violencia y los machismos cotidianos se habían adueñado de las sobremesas, fue entonces, que el virus arrasó.

“Ya ven, muy valientes todas en las calles, y un virus las regresó a donde pertenecen, a su casa.” Leí el comentario más de una decena de veces, el “chiste” esconde el inconsciente todavía palpable de que las mujeres debemos reservarnos al campo privado. Sólo que a estos aspirantes a comediantes, se les olvidó notar que el virus nos regresó a casa hombres y mujeres por igual. El virus “machista”, es 2.4 veces más letal en hombres (Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00152/full ). La misma guía bioética que pretende ayudar al personal médico a decidir en quién utilizar los recursos cuando estos escaseen, recomienda revisar que las posibilidades de supervivencia varían por género, es decir, el último ventilador, sería, en igualdad de condiciones, para una mujer.

Sin embargo, el encierro trajo consigo dramáticos aumentos en la violencia de género en todo el mundo. En Francia aumentaron un 30% las llamadas de denuncia, en España un 12%, en México, las solicitudes de albergue 30%, y las llamadas de denuncia 60%. Claramente, el machismo no estaba en el virus. Mientras tanto, gobiernos locales intentaron frenar la ola de violencia prohibiendo la venta de alcohol, como quien intenta curarse una gripa tapándose la nariz para no estornudar.

Estar todos en casa representa una excelente oportunidad para replantearnos y reconstruirnos como familias a partir de la equidad, pero sólo será posible si aceptamos que el machismo está presente en nosotros, lo que hacemos, decimos, pensamos y nuestra forma de interactuar con el mundo.

Porque el virus pasará, lo otro, lleva ya demasiados siglos entre nosotros.