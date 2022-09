El vientecillo de la libertad

Un video subido a la cuenta de uno de los propagandistas favoritos de la 4T mostraba a unos soldados batallando por sostener la bandera sin que esta tocara el piso, el viento no ayudaba y la situación logró controlarse una vez que los ciudadanos que observaban entraron a ayudar, cargaron junto a los soldados la bandera, y le ganaron al viento.

Me parecía muy curioso que el video fuera publicado justamente en la cuenta de un propagandista, pues no dejaba a los soldados muy bien parados en momentos en los que su participación en tareas de seguridad está siendo duramente cuestionado, sumado a su participación en todo lo demás: construcción, aeropuertos, distribución de medicamentos, vacunas y ¡hasta prestando armas para fotografías del recuerdo! El video era el retrato en pocos segundos de la vida nacional, los soldados no pueden hacerlo todo solos.

El jueves pasado el colectivo de Guanajuato “Hasta Encontrarte” realizó una protesta que fue a la vez una hazaña admirable. Dos personas escalaron la Estela de Luz para colgar una manta de 100 metros de largo que manda un claro mensaje contra la militarización. La “ciudad de los derechos” observó tranquila. La Cruz Roja y el personal de Protección Civil acudieron al lugar para asegurarse de que las personas pudieran descender con todas las medidas de seguridad, no para quitar la lona. Las manifestantes insistieron, sus compañeros, un hombre y una mujer, estaban en perfecto estado de salud, y preparados para descender.

Cerca de la medianoche, casi toda la lona quedó desplegada. Las mujeres buscadoras se reunieron en un círculo para rezar y nombrar a cada uno de sus desaparecidos. Fueron pocas, muy pocas horas las que necesitó la autoridad para retirar la manta, alegaron motivos de seguridad, pero era más que obvio que no era el mensaje que querían en medio del desfile militar. Pero como a los soldados con la bandera, el viento hizo de las suyas, y mientras los bomberos intentaban bajarla, el viento se encargaba de hacerla ondear y que su mensaje fuera todavía más claro para quienes marchaban, volaban o eran simples espectadores del desfile militar. El mensaje fue potente al colocarlo y volvió a ser potente cuando los quisieron callar.

Hay sin embargo, a pocas calles de la Estela de Luz, otro monumento que también pertenece a las mujeres, el de Las Mujeres que Luchan, en la antigua Glorieta de Colón. A Colón lo bajó la política, y las mujeres llenaron rápidamente el vacío como casi siempre sucede con todo lo demás. No se necesitan millones de pesos, ni alguien “detrás de ellas” como a muchos les gusta elucubrar. Los colectivos accionan con creatividad y pasión, con eso, lo demás es lo de menos.

La escultura que sustituirá a la 'Mujer que lucha' está ya lista. ¿Cuál será el momento que elijan para reemplazarla? ¿El mundial? Ojalá en el intento logre volar tan alto que sus consecuencias lo vuelvan a hacer noticia nacional. Porque no importa cuántas veces quieran borrar los mensajes, las mujeres sabemos que son momentos en los que el viento sopla a nuestro favor.