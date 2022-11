El veto incentiva al desgobierno internacional

La parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siempre tiene consecuencias desastrosas porque le impide solucionar problemas relacionados con la paz y seguridad internacionales, es decir, el veto puede provocar muertes de seres humanos.

Han existido propuestas para impedir el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. En especial, cuando se aborden conflictos vinculados a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El “veto” es abordado en el artículo 27-3 de la Carta de la ONU; establece que, para que el Consejo de Seguridad tome una decisión, se requieren nueve votos afirmativos, incluidos los de los miembros permanentes, es decir, el veto se ejerce cuando un proyecto de decisión del Consejo de Seguridad cuenta con la mayoría requerida para adoptarlo (por lo menos nueve votos afirmativos), pero no con los cinco votos de los miembros permanentes. Uno o más votos en contra de cualquiera de ellos representa un veto.

En un artículo de Juan Ramón de la Fuente y Pablo Arrocha, Representante Permanente de México ante la ONU y Coordinador Jurídico y de Sanciones de la Misión Permanente de México ante la ONU, respectivamente, publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, señalan lo ocurrido el 8 de junio pasado, cuando la Asamblea General de la ONU celebró una reunión inédita. Por primera ocasión en la historia, sesionó para debatir sobre el ejercicio del veto por parte de China y Rusia respecto de un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad.

El objetivo central de la resolución es limitar el papel del veto. Resulta irresponsable el sesgo que ejercen los cinco miembros permanentes cada vez que apelan al veto, particularmente en los casos mencionados. Al hacerlo, rompen con la equidad de poder que tienen los países. De la Fuente y Arrocha recuerdan que México se opuso a la inclusión del veto en la Carta de la ONU desde 1945.

Los cinco miembros permanentes emitieron una declaración conjunta el 7 de junio de ese año, en la Conferencia de San Francisco, con la que se comprometían a lo siguiente: “No debemos asumir que los miembros permanentes, tanto más que los miembros no permanentes, podrán hacer uso voluntariamente de su poder de veto para obstruir la operación del Consejo”.

Es evidente que no lo han cumplido. De la Fuente y Arrocha escriben: “El principio fue claro: el veto no era, no es un privilegio; en todo caso, se trata de una responsabilidad”.

El veto no es armónico con la naturaleza del multilateralismo; es, por el contrario, una herramienta que utilizan los cinco miembros permanentes para incentivar el desgobierno global frente a la solución de graves conflictos.

Es el momento en poner fin al mundo de dos velocidades desde la ONU.