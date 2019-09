El informe de gobierno está contemplado en la Constitución, el presidente debe dar detalle del estado del gobierno al Congreso. La mampara que estaba detrás del presidente quien leía el mensaje con motivo del primer informe que se entregaría horas más tarde al Congreso, decía: Tercer Informe de Gobierno. Ésa es la muestra gráfica y hasta cómica de los “otros datos” que predominan en esta administración. Como este gobierno ha decidido dar mensajes a manera de informes cada que es propagandísticamente conveniente, definieron, que más allá de lo que mandata la Constitución, éste era el Tercer Informe de Gobierno. Y así, mientras se sustituía la legalidad por la politiquería, el presidente comenzó su mensaje diciendo: “Ya existe un auténtico Estado de Derecho”.

Como esta contradicción, llaman la atención algunas otras: destacó que este gobierno impulsa los comportamientos éticos y no las sanciones; esto en el marco de la reciente reforma penal que aumentó el número de delitos que ameritan prisión preventiva, que catalogó el fraude electoral como delito grave, y que también aumentó el número de delitos para los que puede aplicarse la extinción de dominio, además de la posibilidad de la venta anticipada de los bienes. Si eso no es poner énfasis en las sanciones, no quiero imaginarme las medidas que se tomarían cuando se busque ser así.

Se presumen dentro del tercer primer informe situaciones que no corresponden a logros propios de la administración: los triunfos de los atletas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, quienes por cierto deben estos logros entre otras cosas a años de preparación, situación que será más complicada para quienes hoy se encuentran entrenando en categorías menores por los recortes presupuestales. Y también, el récord en la recepción de remesas, si bien López Obrador reconoció en éstas como las responsables del fortalecimiento de una economía por la gente para la gente, sus números son contrarios a una de sus promesas de campaña relacionada con que buscaba que la migración fuera un tema de gusto, no necesidad. Si bien la migración nacional ha descendido, es una tendencia que tiene ya tiempo.

Dentro de lo positivo hay que destacar las finanzas sanas, y la Cooperación para el Desarrollo. Si bien, al menos el discurso, la política migratoria plantea otra mirada hacia Centroamérica, si ésta es o no la correcta, lo veremos al tiempo.

“La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno.” Así se acercaba a cerrar el primer tercer discurso de un gobierno que sólo le dio mención especial a un funcionario: Manuel Bartlett, el de las veintitrés casas.

En dos cosas coincido plenamente con el mensaje de López Obrador: no han podido controlar el problema de inseguridad, y la oposición está moralmente destrozada, mientras siga así, esto continuará siendo el monólogo de un hombre feliz, feliz, feliz.