Después de las dictaduras llegó la democracia y ahora esta surgiendo un híbrido de democracia con dictadura. Los ejemplos son Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela.

Pero no son novedad. Ahí están Trump, Mateo Salvini, Orbán. Los eurófobos amenazan con llegar masivamente al Parlamento Europeo.

¿Qué es lo que pasó en América Latina? Esencialmente, los que han gobernado han sido perezosos. No han hecho el trabajo que se esperaba. Y los países no pueden construirse mecánicamente. Cuando los hombres no se adueñan de la historia, ésta gira contra ellos. Así ha sucedido. Por eso llegan los populistas.

Al igual que en otras épocas, los gobernantes de América Latina sólo fueron complacientes con la recuperación reciente de los precios de las materias primas. No fue aprovechada para reducir la vulnerabilidad frente a futuras crisis. Esa oportunidad se terminó.

Hay desocupación prolongada y la pobreza continúa, a pesar de los programas sociales. El Estado social no avanza.

La satisfacción con la democracia bajó. En el 2009, 44% de los entrevistados por Latinobarómetro eran entusiastas demócratas, ahora sólo 30% lo es.

Para satisfacer a la población es necesario reducir la desigualdad. Que sea un objetivo de política, al igual que el crecimiento económico.

El síndrome de perder el tren del desarrollo por parte de los países es superable. Creer que una situación crítica es irreversible es un error. En cualquier momento podemos tomar los mandos de nuestro presente para moldear un futuro mejor.

Además, hay valiosas experiencias de otros espacios del mundo que nos enseñan que se necesita una combinación flexible de capitalismo regulado con servicios sociales de calidad. La Alemania imperial de fines del siglo XIX fue pionera de esos servicios y los gobiernos escandinavos del siglo XX los desarrollaron satisfactoriamente, a partir de un modelo de desarrollo basado en el consenso político. Desde entonces han tenido una experiencia económica y social envidiable.

De acuerdo con la opinión de especialistas y funcionarios de los organismos regionales dedicados a pensar y proponer soluciones, sobresalen las siguientes:

1. Reducir la desigualdad mediante los servicios sociales fundamentales. Esto significa más calidad y cobertura en educación, salud, vivienda,agua, drenaje, luz, áreas verdes y seguridad. Asimismo, hacer sólidos programas sociales de cobertura nacional adaptados por los municipios, que es donde ocurren las identidades locales.

2. Una política de crecimiento económico basada en transformaciones del modelo productivo, que sustentada en inversiones importantes en infraestructura y desarrollo tecnológico eleve la productividad, actualmente muy baja, de sólo la mitad de la que obtienen Corea del Sur, Turquía y Polonia. También desarrollar sectores más intensivos en aprendizaje e innovación.

3. Desarrollar el uso de las energías renovables que producen menor deterioro ambiental y combatir el cambio climático con bajas tasas de carbono.