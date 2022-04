La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la excuñada del fiscal general y de su hija que paso año y medio en la cárcel, es un asunto escandaloso por todos los lados.

La Corte amparó a ambas por tres razones incontrovertibles. La primera: el fiscal acusaba a su excuñada de no haber cuidado de manera suficiente a su pareja para evitar su muerte. Los ministros concluyeron que derivado de que el fiscal había sustraído a su hermano un mes antes de su muerte de la casa conyugal y lo había trasladado a un hospital, en donde finalmente murió, los cuidados que la exesposa pudo haber tenido con él ya no eran su responsabilidad, sino del hospital y que dado que las personas tienen esa extraña costumbre de algún día morir, a ella no se le podía acusar de responsable de su muerte y, por supuesto, a la hija no se le podía acusar de ser cómplice de ese delito.

Segundo: el delito que la fiscalía de la CDMX había perseguido y que el fiscal general había inventado era anticonstitucional. Y, lo era, porque el delito no existe en el código penal ni federal ni de la CDMX.

Tercero: dadas las dos condiciones antes descritas, los fiscales que ejecutaron la aprensión y la juez que dicto el auto de formal prisión, habían actuado fuera de la ley y podrían ser sujetos de acciones legales en su contra.

A la resolución de la Corte, hay que añadir dos detalles, que se mencionan poco, pero que a mi me parecen escandalosos (de nuevo). El primero es que dos fiscales, en años previos a la llegada de Gertz Manero a la fiscalía general, se habían negado a ejercer la acción penal, por las razones que después la suprema corte habría de esgrimir. El día de hoy ambos fiscales se encuentran perseguidos por la fiscalía general en venganza de no haber querido ejercer el capricho del fiscal general.

En añadido, la juez que vio el asunto antes del nombramiento del fiscal general, por las mismas razones, se negó a encarcelar a ambas parientes y el día de hoy se encuentra bajo amenaza por la fiscalía general.

No es hasta que llega Gertz a la fiscalía general, que la fiscalía de la CDMX y el tribunal superior de justicia de la CDMX actúan en favor del capricho del fiscal y meten a la cárcel a la sobrina del fiscal y amenazan a la exesposa. A lo anterior hay que añadir, que mientras el asunto ha sido ventilado en los medios y se dirimía en los juzgados nos enteramos de que el fiscal le quitó a la exesposa la pensión que su hermano le había dejado. Se apoderó de cuentas de banco de la familia y de propiedades que su hermano le había dejado a dichas mujeres. En fin.

Ante este asunto lo que más llama la atención son dos asuntos. ¿Cuántas personas sin medios, sin prensa y sin redes sociales estarán en la cárcel por situaciones similares? Y, ¿Dónde está la oposición? ¿Cómo es posible que no sea éste asunto un escandalo público que obligue al fiscal general a considerar su renuncia inmediata por hacer uso de la justicia en un asunto personal y presione a las autoridades de la CDMX a cumplirle su capricho?

En cualquier otro sexenio el tema hubiera plagado los medios y el fiscal estaría en su casa y, posiblemente, en vísperas de ser acusado, está vez si, con base en distintos artículos del código penal de haber hecho uso indebido del cargo público, trafico de influencias y extorción. Nada más, pero nada menos también.