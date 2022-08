El significado de la recesión en los EUA

Durante varios meses se especuló sobre la posibilidad de una recesión en la economía de los EUA. La semana pasada se confirmó que dicha economía acumula dos trimestres de crecimiento negativo, lo cual técnicamente significa que entró en recesión. Derivado de ello, ha habido muchos comentarios, la mayor parte de ellos negativos y pesimistas respecto del futuro de la economía de ese país y su impacto en otros países. Sin embargo, ¿Realmente es tan grave que los EUA se encuentren en etapa recesiva?

Lo primero que hay que señalar es que la economía de cualquier país sigue un comportamiento irregular. Desde hace al menos un siglo, los economistas se han preocupado por definir el ciclo económico, pero, sobre todo, por identificar las determinantes de éste.

En términos generales, se acepta que el ciclo económico se compone de 4 etapas. La depresión es el punto en el que el ciclo económico se encuentra en su nivel más bajo. Le sigue la recuperación, que es la etapa en la que la economía empieza el repunte, hasta que llega al punto máximo, conocido como el auge. La recesión ocurre después del auge, cuando la economía se desacelera. En los años setenta del siglo pasado, se adoptó una regla práctica, de considerar que recesión es cuando el PIB acumula dos periodos trimestrales de crecimiento negativo. Sobre esta regla no hay consenso y hay gente que no la reconoce e incluso hay varias maneras de aplicarla.

La economía de los EUA reporta que, en el primer trimestre, el PIB tuvo un decrecimiento anualizado de 1.6%; en el segundo trimestre el retroceso fue de 0.9%. No obstante que estas cifras llevarían a considerar la existencia de una recesión, diversas voces defienden que los EUA se encuentran lejos de una crisis.El panorama económico ha sido incierto desde el inicio de la pandemia, lo que se agudizó con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las principales potencias reaccionaron a la pandemia otorgando cuantiosos estímulos a negocios y ciudadanos. En el caso de los EUA, ello significó un incremento del gasto público cercano al 10 por ciento del PIB, lo que representó aproximadamente un aumento de 25% en el gasto en un periodo muy corto.

Desde finales de 2021 se advirtieron señales de crecimiento, no transitorio, de la inflación. Las autoridades monetarias de los EUA iniciaron una estrategia de reducción de la liquidez y posteriormente incrementaron drásticamente las tasas de interés, para enfriar la economía. El mayor de los temores era que las políticas aplicadas por la FED no funcionaran y entonces ese país se encontrara en un escenario de estancamiento con inflación. Los resultados trimestrales anunciados, anticipan que, si bien es cierto la economía entró en desaceleración, ésta no ha sido radical y, hoy en día, se encuentra lejos de representar un riesgo mayor.

Lo anterior significa que la recesión que se vive es el resultado esperado de las políticas aplicadas. La banca, el empleo y la economía de las familias, se encuentran muy lejos de un escenario crítico como el vivido en 2008. Para 2023, la expectativa es que en los EUA la inflación se reducirá a la mitad. Por tanto, el llamado es a mantener la calma, pero sobre todo la prudencia.

Sin embargo, el panorama económico internacional no está despejado. No debemos perder de vista lo que ocurre en relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las semanas transcurren y cada vez se acerca más el otoño. La incapacidad de Europa para reducir su dependencia energética de Rusia representa una amenaza para lograr la estabilidad internacional. Veremos si los países europeos son capaces de mantener un acuerdo de reducción de consumo de combustibles. Mientras tanto, como muchas veces en su historia, Rusia está a la espera del invierno para librar la batalla.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

