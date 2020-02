Pedimos al público del programa de radio que nos mandara palabras al azar para hacer una dinámica con un invitado. El invitado, Gianmarco, cantautor, tendría que ir improvisando canciones con las palabras enviadas. ¿Cuál fue la sorpresa? Estas fueron las palabras que recibimos: fifí, chairo, me canso ganso, avión presidencial, conservadores, mafia del poder, etc... No había una sola palabra que no estuviera relacionada con López Obrador. A través de la inmensa herramienta de propaganda que son las mañaneras y el interés que tenemos los medios por compartir entre información y ocurrencias, hay que sumarle que con todo el sentido orwelliano, el presidente ha acuñado su neolengua, y como máximo grado de aceptación, nos la hemos apropiado y difícilmente podemos pensar en otras palabras que no tengan que ver con él. Esto es preocupante. No hay mayor conquista que la del lenguaje, éste moldea nuestra forma de pensar y ver el mundo, construye nuestra realidad y difícilmente nos deja ver y crear una narrativa distinta. Ya lo hemos vivido. Este camino lo atravesamos con la delincuencia organizada; poco a poco palabras como levantones, halcones, encobijados, sicarios y narco fosas se convirtieron en parte de nuestra habla cotidiana. A partir del lenguaje, también nos apropiamos de cómo se visten, qué vehículos usan, y los convertimos en objeto de culto. Las consecuencias de este comportamiento ya las conocemos.

Para acuñar la neolengua, el presidente ha dotado de un significado distinto a cada una de las palabras, despojándolas de su esencia. Por ejemplo, el conservadurismo: que se refiere a corrientes políticas y sociales de derecha, asociadas también a los valores religiosos. Para López Obrardor, los conservadores son todos aquellos que critiquen o se opongan a su gobierno, ser conservador también está ligado a ser corrupto y poco patriota. Lo curioso, es que su discurso y gobierno está cargado de simbolismo religioso, desde el mensaje hasta sus alianzas con diversos grupos. Él representa la máxima esencia del conservadurismo, pero remodela la palabra y la usa para referirse a sus adversarios. Antes de llegar a la presidencia, se refería a “los otros” como “La Mafia del Poder”, es más que obvio el porqué ya no puede seguir utilizando este término, en principio, porque ahora él es quien tiene el poder, todo el poder.

Habla despacio, da vueltas, responde sin comprometerse e improvisa y a pesar de todo es un comunicador brillante en el terreno de la propaganda. A esto habría que agregarle que estamos en la época de la posverdad. Desde el poder se defiende el derecho a tener otros datos, aunque esos otros datos contradigan los oficiales. La mentira es justificada como un acto noble, recordemos cuando reconoció haber mentido sobre el desabasto de gasolina como una “estrategia” frente a los “conservadores”.

Resistir a la conquista del lenguaje y por ende del pensamiento debe ser una tarea vital independientemente de quien ostente el poder, así fuera López Obrador o la Virgen de Guadalupe. Es aferrarnos a nuestro derecho de seguir pensando por nuestra propia cuenta.