El gran temor de la derecha desde las elecciones del 2006 ha sido el temor de que AMLO se desquicie en el gasto en caso de que llegara a la Presidencia. Aunque este temor ha disminuido sigue en estado latente ahora que está a unas semanas de tomar posesión como presidente en funciones. Lo anterior, máxime de sus generosas y costosas promesas de campaña que ha hecho. Por otro lado, sobre todo su futuro secretario de Hacienda y las señales que ha enviado a través de los mercados es el de que no endeudará el país y respetará la autonomía de Banco de México. Esto ha tenido ciertamente efectos en la ausencia de devaluación del peso mexicano y la falta de fuga de capitales ante su designación como presidente electo.

En AMLO hay muchos AMLOS. Por un lado está el líder mesiánico que las elecciones del 2006 pusieron al descubierto con su autonombramiento de “presidente legítimo” y su frase “Al diablo con las instituciones” y por otro lado está el que gobernó la Ciudad de México en forma conservadora y sin endeudar en exceso o quebrar financieramente a la capital del país. ¿Qué Andrés Manuel prevalecerá en el presente sexenio?

Obviamente, no se puede dar una respuesta definitiva al dilema mencionado, pues no tenemos una varita mágica que nos permita prever con seguridad el futuro, por lo que nuestras observaciones no pasan de ser meras hipótesis que el tiempo confirmará o desechará. ¿Qué AMLO prevalecerá?

Por un lado tenemos el Andrés Manuel que parece haber prevalecido sobre la ortodoxia económica, lo que se puede colegir de sus numerosas promesas de campaña y énfasis en que no se endeudará ni tirará de la máquina fabricante de billetes a través de Banxico. Por el otro tenemos a un presidente que le dieron una mayoría absoluta en el Poder Legislativo, con total ausencia de contrapesos en las últimas elecciones y que ha hecho propuestas sumamente costosas como promesas de campaña, especialmente de infraestructura y en materia energética. Para dificultar todavía más cualquier pronóstico, tiene todo tipo de asesores, desde la ortodoxia hacendaria, como el futuro secretario Romo, como futuros secretarios que representan cierta marcha atrás en el modelo de la reforma energética y su promesa de que cumplirá todos sus compromisos de campaña. ¿Qué podemos anticipar?

A nuestro juicio, solamente el momento en que parezca que AMLO está saltando el Rubicón, como Julio César, tendremos certeza de que prevalece el lado populista y mesiánico de Andrés Manuel. Y ese momento será cuando manipule al Banco de México o contrate más deuda pública que, por otro lado, fue un exceso del triste presidente en funciones. Ese creo que es la señal de que puede prevalecer un AMLO de estilo echeverrista que, de acuerdo a la definición de su sexenio fue un hombre que “habló, habló y habló” y “gastó, gastó y gastó”, especialmente cuando reunió —en la famosa frase de Gabriel Zaid— a los empresarios para que, a raíz de la renuncia de su secretario de Hacienda, “la economía se iba a manejar a partir de ese momento desde Los Pinos”, así fue y así nos fue.

Será en definitiva, romper la autonomía de Banxico o contratar deuda pública el límite que tendrá López Obrador para saber si va a prevalecer el AMLO austero, o la versión populista de nuestro presidente. Ojalá no tengamos que lamentarlo.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.