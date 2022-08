El sacrificio del crecimiento de China

Durante cuatro décadas, el rápido crecimiento económico fue el principal imperativo de los líderes comunistas de China. El presidente Xi Jinping, por el contrario, está dispuesto a renunciar al crecimiento en aras de cimentar el poder político del Partido y perseguir su sueño chino de rejuvenecimiento nacional

NEW HAVEN – Desde los días de Deng Xiaoping, el crecimiento económico de China ha sido lo más importante para los líderes del país. El hipercrecimiento anualizado del 10% entre 1980 y 2010 fue ampliamente visto como el antídoto contra el estancamiento relativo de la era de Mao, cuando la economía creció solo alrededor del 6%. Pero bajo el presidente Xi Jinping, el péndulo ha vuelto, con un crecimiento promedio del 6.6 % entre 2013 y 2021, mucho más cerca de la trayectoria de Mao que de Deng.

Parte de la desaceleración fue inevitable, en parte reflejando la ley de los grandes números: las economías pequeñas están mejor capacitadas para sostener tasas de crecimiento rápidas. A medida que la economía de China creció, del 2% del PIB mundial en 1980, en el momento del despegue de Deng, al 15%, cuando Xi asumió el poder, en el 2012, la desaceleración aritmética se convirtió en solo cuestión de tiempo. La sorpresa fue que tardó mucho en ocurrir.

Es posible cuantificar la producción china perdida por la desaceleración. Si el crecimiento anual del PIB real se hubiera mantenido en la trayectoria del 10% bajo Xi, en lugar de disminuir en casi 3.5 puntos porcentuales desde 2012, la economía china actual sería un poco más del 40% más grande de lo que es.

Sin embargo, la desaceleración de China es mucho más que un evento aritmético. También están en juego tres fuerzas poderosas: una transformación estructural de la economía, la venganza por los excesos del pasado y un cambio profundo en los fundamentos ideológicos del gobierno chino.

La explicación estructural le da un giro optimista a la desaceleración, al enmarcarla como el subproducto de una estrategia destinada a mejorar la calidad del crecimiento económico. Al mantener el curso del hipercrecimiento durante demasiado tiempo, China se vio cada vez más afectada por los “cuatro unos” del ex primer ministro Wen Jiabao: una economía que era inestable, desequilibrada, descoordinada y (en última instancia) insostenible. El reequilibrio era la única salida, especialmente si conducía a un crecimiento más ecológico, orientado al consumidor e intensivo en servicios que abordara los objetivos gemelos de equilibrio y sostenibilidad. Si el precio era un crecimiento más lento, bien valía la pena pagarlo.

Durante un tiempo, la desaceleración estructural parecía estar encaminada. El crecimiento impulsado por los servicios impulsó la creación de empleo y la urbanización proporcionó un poderoso impulso a los ingresos reales. Aunque el consumo seguía rezagado debido a una débil red de seguridad social que generaba un exceso de ahorro precautorio, había buenas razones para creer en la probabilidad de una transformación estructural. Pero el caso de una desaceleración estructural no estuvo exento de inconvenientes, especialmente un debilitamiento preocupante en el crecimiento de la productividad total de los factores en China, así como fuertes vientos en contra demográficos de la política de planificación familiar de un solo hijo en vigor entre 1980 y 2015.

Pero hay buenas razones para creer que la desaceleración de China también puede ser más una venganza inevitable por los excesos de la era del hipercrecimiento. Esta línea de razonamiento fue, de hecho, telegrafiada en 2016 por una entrevista de alto perfil con una “persona autorizada” publicada en la portada del órgano del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, que advirtió sobre la potencial japonización de una economía china respaldada por una burbuja cada vez más intensiva en deuda. Un sector inmobiliario chino excesivamente apalancado se ajusta a este guión, al igual que la expansión impulsada por la deuda de las empresas estatales desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Para China, éste se convirtió en el argumento del desapalancamiento: bien vale la pena el precio a corto plazo para evitar el estancamiento a largo plazo y décadas perdidas, como las de Japón.

Finalmente, también está en juego un cambio importante en los fundamentos ideológicos de la gobernabilidad. Como fundador revolucionario de un nuevo estado chino, Mao enfatizó la ideología sobre el desarrollo. Para Deng y sus sucesores, fue todo lo contrario: se consideró necesario restar importancia a la ideología para impulsar el crecimiento económico a través de la “reforma y apertura” basadas en el mercado.

Luego vino Xi. Inicialmente, había esperanza de que sus llamadas “Reformas del Tercer Pleno” de 2013 marcaran el comienzo de una nueva era de sólido desempeño económico. Pero las nuevas campañas ideológicas llevadas a cabo bajo la rúbrica general del pensamiento de Xi Jinping, incluida una represión regulatoria contra las empresas de plataformas de Internet que alguna vez fueron dinámicas y las restricciones asociadas a los juegos en línea, la música y las tutorías privadas, así como una política de cero Covid que ha conducido a bloqueos interminables, casi han hecho añicos esas esperanzas.

Igualmente importante ha sido la fijación de Xi en el rejuvenecimiento nacional, una consecuencia de su llamado Sueño Chino que ha llevado a una política exterior china mucho más vigorosa, en marcado contraste con la postura más pasiva de “esconderse y esperar” de Deng. No por coincidencia, esto ha alimentado las guerras comerciales y tecnológicas con los Estados Unidos, ha dado lugar a la “asociación ilimitada” de China con Rusia y ha avivado la tensión sobre Taiwán, todo lo cual apunta a la reversión de la globalización, que durante mucho tiempo había beneficiado más a China que a cualquier otro país.

Mi error fue darle demasiado crédito a China por idear un antídoto estructural contra los “cuatro unos” de Wen. Eso me llevó a dar demasiada importancia a las fuerzas benignas del reequilibrio como justificación para un crecimiento económico de mayor calidad. Me preocupaban mucho los riesgos de japonización, pero principalmente como síntomas de un reequilibrio fallido. Eso me llevó a duplicar el reequilibrio, argumentando que la transformación estructural era la única opción real de China.

Y otro error más grande fue minimizar las consecuencias del pensamiento de Xi Jinping. El enfoque de Xi en la ideología habla mucho más de la resurrección del legado de Mao que de la continuidad con la era Deng. Bajo Xi, la nueva era de China se trata más de la supremacía del Partido, con un énfasis asociado en el poder, el control y las restricciones ideológicas en la economía.

A diferencia de la China de Mao, cuando no había mucho crecimiento que sacrificar, hoy hay mucho más en juego para la segunda economía más grande del mundo. Dado que es probable que el próximo 20º Congreso del Partido marque el comienzo de un tercer mandato de cinco años sin precedentes para Xi, hay buenas razones para creer que el sacrificio del crecimiento de China apenas ha comenzado.

El autor

Expresidente de Morgan Stanley Asia, es miembro del cuerpo docente de la Universidad de Yale y autor de Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives.

