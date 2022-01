El insistente capricho de llevar a cabo la revocación de mandato está causando serios problemas para el Instituto Nacional Electoral (INE), y por tanto, los mexicanos deberíamos estar muy atentos, porque si logran transformar nuestro órgano electoral en un apéndice del gobierno con consejeros a modo, pondremos en juego el futuro del país y nuestra democracia.

Evidentemente, no darle recursos al INE es parte de la estrategia. Dejar morir presupuestalmente al Instituto es el plan para desacreditarlo ante la ciudadanía, porque los expertos han asegurado que la planeación y ejecución de un ejercicio nacional como el que se pretende tener el 10 de abril debe realizarse con los mejores estándares, sin embargo ¡es justamente el Gobierno quien niega esta posibilidad al INE!

Un ejemplo es la pasada consulta popular para el enjuiciamiento político de los expresidentes, en esa ocasión tampoco quisieron presupuestar los recursos correspondientes, afortunadamente el Instituto contaba con ahorros de otros ejercicios y pudieron instalar un tercio de las casillas requeridas; todo este esfuerzo para alcanzar un vergonzoso 7% de participación, muy lejano al 40% que se requiere para que sea vinculante. Miles de millones de pesos de los mexicanos tirados a la basura. En aquel momento el gobierno utilizó estos resultados para golpear y asegurar que era un boicot del INE, ¿no les suena parecida esta historia?

Sí, la historia se repite, sólo que ahora la situación del órgano electoral es muy diferente, en noviembre pasado le recortaron por segundo año consecutivo recursos multimillonarios, sin ninguna explicación financiera. Y a ésto, se han sumado golpes mediáticos desde diversos frentes. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizó una denuncia ante la FGR en contra de seis consejeros; y recientemente, el representante ante el INE de MORENA, ha pedido que los consejeros renuncien a sus seguros de gastos médicos mayores y ha iniciado una fuerte campaña de desprestigio asegurando que el instituto tiene una “visión clasista”. Como si los centavos pudieran compensar los pesos que se requieren para el capricho de una consulta nacional.

Ahora, ¿qué hay en juego? No solamente es la siempre abierta posibilidad de regresar al modelo del pasado donde Gobernación organizaba las elecciones, lo que sin duda, mataría los logros alcanzados en materia de participación ciudadana. También están en juego las próximas elecciones de 2022 que son la antesala para 2024, y la posibilidad de la reforma político-electoral que concentraría de manera excepcional el poder en el Ejecutivo y pondría en un riesgo inminente nuestra incipiente democracia. Para lo que se viene, efectivamente les conviene un INE debilitado.

Tristemente, lo más importante para esta administración no es gobernar. Los mexicanos pedimos a gritos, en medio de una pandemia y tremendos problemas económicos y sociales, un gobierno que nos represente y trabaje para todos, que use la política para servir, no para servir exclusivamente en el propósito de perpetuarse en el poder.

Si algo podemos presumir los mexicanos es que somos libres, libres de ser, hacer y decidir, y no queremos que nada ni nadie lo ponga riesgo. Nuestro país no se merece una democracia de cuarta, nuestro país merece un sano equilibrio y respeto a nuestros órganos autónomos, de esto depende la consolidación del México que anhelamos. ¡La calidad de la democracia en México no tiene precio!

@PerezSoraya